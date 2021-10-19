Україна має талант-2021: экс-участница "Холостяка" удивит зрителей номером в жанре воздушная гимнастика

Она покоряла сердце 11-го «Холостяка» Миши Заливако, но теперь Лиза попробует покорить сердца миллионов на сцене талант-шоу «Україна має талант».

23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант» , и Лиза Крутикова выступит в нем для судей и зрителей с новым номером в жанре воздушная гимнастика.

Лиза родилась в поселке городского типа с одной школой, одним магазином, одной заправкой и одним ДК. Поэтому выбор увлечений был невелик: пение, танцы или гимнастика. Вслед за старшей сестрой Лиза пошла на гимнастику, а позже за ней же поступила в цирковую академию в Киеве. С того времени девушка отдавала всю себя тренировкам и работала на результат: со второго курса Лизе предлагали работу за гонорары, вскоре молодой студентке посчастливилось выступать перед принцессой Монако в Монте-Карло. У Лизы начались нескончаемые туры и гастроли, работа в Америке.

Экс-участница «Холостяка» пришла на кастинг «Україна має талант» / пресс-служба канала СТБ

После неудачной любви, когда жених бросил Лизу и украл 50 тысяч евро, сестра уговорила ее подать заявку на шоу «Холостяк» на СТБ. Хоть на проекте отношения не сложились и Лиза покинула шоу до финала, участие дало ей толчок к развитию и вывело из депрессии. Сейчас девушка строит отношения со своим близким другом и верит, что впереди ее ждет только хорошее, ведь она никогда ни о чем не жалеет.

Единственное, чего ей не хватало эти годы, - сцена, по которой она так скучала. Поэтому Лиза и пришла на проект «Україна має талант».

Экс-участница «Холостяка» пришла на кастинг «Україна має талант» / пресс-служба канала СТБ

Поддержать гимнастку кроме ее молодого человека также пришли знакомые и друзья, участники прошлых сезонов «Холостяка» и «Холостячки»: Надин, Леша Тригубенко, Розали Номбре и Женя Ковтуненко.

Напомним,