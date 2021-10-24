Наталка Денисенко рассказала, как реагирует на переписку супруга с бывшей

24 октября 2021 11:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Наталка Денисенко рассказала, как реагирует на переписку супруга с бывшей
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик
пресс-служба

Актриса Наталка Денисенко рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» о том, что не против, когда ее супруг, актер сериала «Место под солнцем» Андрей Фединчик, лайкает фото бывшей.

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Наталка Денисенко спокойно относится к тому, что ее супруг Андрей Фединчик ставит другим лайк.

Но и ничего страшного не видит, когда ее супруг переписывается с другими. Более того, признается Наталка, она тоже себе такое позволяет.

Я даже знаю, что мой супруг переписывается периодически со своей бывшей женой, у них такое очень дружеское общение. И лайкает фоточки, и комментирует. Но, если что, я просто выгоню его из дома. Я тоже могу лайкать фотографии красивых женщин, мужчин, комментировать, - поделилась с журналистами канала «Украина» Наталка Денисенко.

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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