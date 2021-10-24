Наталка Денисенко рассказала, как реагирует на переписку супруга с бывшей Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик пресс-служба

Актриса Наталка Денисенко рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» о том, что не против, когда ее супруг, актер сериала «Место под солнцем» Андрей Фединчик, лайкает фото бывшей.