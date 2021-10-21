МАСКА 2 сезон: в шоу появится необычный персонаж - неугомонный бунтарь Котик
Персонажи второго сезона самого загадочного и самого звездного шоу страны «МАСКА» просто поражают своей разносторонностью и яркостью.
Интересно то, что первоначальная идея создания персонажа крутилась вокруг темы рейва, то есть Котик еще тот знаток вечеринок и дискотек.
Наш Котик очень стильный, это и объясняет его трендовая одежда. Специально для героя мы создали особую флуоресцентную куртку сверхмодных кислотных цветов, сзади которой нарисована точная копия Котика, который охотится на рыбку. У него модные широкие брюки с лентами, которые якобы расписаны иероглифами, но на самом деле мы зашифровали там разные уменьшительно-ласкательные клички котов на нашем языке, – поделилась художница по костюмам гипершоу «МАСКА» Леся Патока.
Он имеет самые большие глаза из всех персонажей второго сезона и самую большую голову на проекте! Все это мы создавали сами. А еще Котик – это единственный герой, мех которого сформирован вручную – его расписывали три мастера, то есть это не принт, – рассказала художница по костюмам. – В середине маски есть тело, которое придает нашему герою массу в несколько раз больше самой звезды. И, что интересно, это не мешает участнику так круто танцевать и зажигать! Честно скажу, создавая маску, я и подумать не могла, что такой толстый котик, может так круто двигаться.
Напомним,