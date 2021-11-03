ТОП-5 селебрітіс, чиї носи зовсім не ідеальні

Наступного разу, перш ніж плакати в подушку через коротки ноги, горбинку на носі або нерівні зуби, згадайте, що навіть зірки, яких обожнюють мільйони людей в усьому світі, не можуть похвалитися ідеальним тілом.

Вони або навчилися приховувати свої вади, або зробили їх перевагами, але в будь-якому разі довели, що справжній магнетизм не стільки в зовнішності, скільки у впевненості та таланті.

Барбара Стрейзанд

Фото: thetimes.co.uk

Барбара Стрейзанд зводила багатьох чоловіків з розуму, хоча її красу ніяк не можна назвати стандартною. Проте цей факт, а також блискучий вокал і мільйони проданих платівок не заважали хейтерам час від часу нагадувати співачці про розмір її носа. Однак ніяких операцій, щоб його зменшити, вона не робила.

“Мій ніс свідчить про мої корені і визначає мене. Я пишаюся його формою”, — говорила вона. Актриса народилася в єврейській родині і, як бачимо, свого носа не тільки не соромилася, а навіть звела його в культ, зробивши частиною індивідуальності.

Оуен Вілсон

Фото: celebrity.fm

Популярний актор з раннього дитинства завдавав батькам чимало клопотів. Оуен часто брав участь у бійках і вважав за краще грати у футбол, ніж сидіти над уроками, що призвело до того, що його ніс йому зламали двічі — відтоді він зігнутий, що стало своєрідною “візитівкою” зірки. Сьогодні він володар, мабуть, найбільш упізнаваного носа в Голлівуді.

Россі Де Пальма

Фото: vlsphoto.blogspot.com

Россі, можливо, так би й досі співала і танцювала в мадридських кафе, якби її не помітив Педро Альмодовар. Режисер, що був вражений її талантом і зовсім не екранною зовнішністю, почав давати їй ролі, з якими вона блискуче впоралася. А потім Россі увійшла і у світ моди і стала не тільки моделлю, а й музою для іменитих дизайнерів. Пальму так поважають у світі кінематографа, що якось вона навіть засідала в журі Каннського кінофестивалю. Тож ця іспанська акторка з великим носом — у нашому топі.

Леді Гага

Фото: vlsphoto.blogspot.com

Одні люблять її, інші ненавидять. Леді Гага від самого початку своєї кар'єри зосередила свою увагу на собі. Недоброзичливці стверджували, що божевільні костюми повинні були приховувати недоліки зірки. Звичайно, найбільше уваги привернув ніс співачки, який, на думку багатьох, занадто великий. Гага відразу ж відреагувала на коментарі про пластичні операції. “У мене великий ніс. Я люблю свій великий італійський ніс. Він нагадує мені, хто я. Я не збираюся його виправляти”, — одразу відрізала вона всі пропозиції щодо вдосконалення.

Сара Джессіка Паркер

Фото: vanityfair.com

Від часів зйомок Сари в “Сексі у великому місті” напади на неї через зовнішність не припиняються. Одні звинувачують її в недостатньому догляді за шкірою, інші згадують занадто видовжене обличчя, а треті сміються над її великим носом. Проте є й ті, хто вважає, що такий ніс додає образу шарму і певної стриманості. Зірка завжди була противницею пластики і попри всі нападки створила один із культових кінообразів — Керрі Бредшоу.

Ніс — перш за все наш захисник

Ідеальний чи ні, ніс не тільки дозволяє нам дихати і нюхати, а також захищає від багатьох хвороб. Однак він чутливий до багатьох зовнішніх чинників, таких як:

сигаретний дим

токсичні пари, наприклад, на робочому місці

пил

сухе повітря

кондиціонер

Все це може призвести до сухості слизової оболонки носа, тобто припинити роботу війок дихального епітелію, завданням яких є утримання пилу, алергенів і бактерій. Це, в свою чергу, може стати причиною ослаблення імунітету і утворення інфекцій.

Було помічено, що народам, у який прийнято промивати ніс, рідше докучають гайморити й застудні захворювання.

Як дбати про гігієну носа

Оптимально щодня обробляти ніс справжньою 100% нерозведеною морською водою Хьюмер у зручному економічному балоні. Цей препарат м'яко та ретельно очищає слизову носа, відновлюючи його захисні функції.

За даними незалежного аудиту, Хьюмер є лідером за рекомендаціями ЛОР-лікарів і педіатрів. Разом із професіоналами довіряють йому й споживачі: препарат 6 разів отримував нагороди «Вибір року №1»*.

В складі препарату — стерильна нерозведена морська вода Атлантичного океану з узбережжя Бретані. Використання Хьюмер — не тільки необхідна щоденна гігієнічна процедура, але й безпосереднє підтримання захисної функції носа, що так актуально зараз, у сезон ГРВІ.

Балуйте носик час від часу

Використовуйте ароматерапію для розслаблення, а також готуйте запашні страви. Одна з найбільш ароматних кухонь світу — французька. Саме їй присвячує свої відеорецепти відомий шеф-кухар Андрій Дромов в проєкті “Відкрий аромат французької кухні разом з Хьюмер і Андрієм Дромовим”.

Нехай ваш ніс тішить вас, а ви його радуєте доглядом та чудовими ароматами!

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Виробник: «Лабораторіз УРГО», Франція. Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем та уважно ознайомтесь з інструкцією. Є протипоказання.













