Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Нептуна и Щелкунчика

Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Нептуна и Щелкунчика

30 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 7 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Нептуна и Щелкунчика в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Щелкунчик, Шляпник, Кукла, Нептун и Пан Коцкий.

Сегодня, в конце 6 выпуска шоу Маскарад 2 сезон рассекретили Нептуна и Щелкунчика.

Под образом Нептуна скрывался Дмитрий Дикусар.

Под образом Щелкунчика скрывался Владимир Горянский.