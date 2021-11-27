МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021

27 ноября 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021
МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021
пресс-служба канала Украина

27 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 6 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 27.11.2021 – читайте в нашем материале.

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Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 6 выпуске на сцене шоу выступило 5 участников: грациозный Скандал, фантастический белый Тигр, одиночка Мухомор, веселый Шмель, романтичная Горилла.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 6 выпуске в номинацию попали Шмель и Скандал. К сожалению, шоу покинул Шмель.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021 / пресс-служба канала Украина

Ближе всего к разгадке был Андрей Данилко, которому удалось расшифровать подсказки героя. В прошлых эфирах этот энергичный участник поражал зрителей и веселой композицией, и лирическим выступлением с социальным подтекстом. А на этот раз устроил на сцене невероятный праздник, исполнив суперхит «На РаЁне» Потапа и Насти. Под зажигательные мотивы и уже легендарные «пырышки-пупырышки» танцевали абсолютно все в зале.

Звездные детективы склонялись к мысли, что в образе Джмеля замаскировался какой-то харизматичный актер. Поэтому Оля Полякова решила задать ему вопрос.

Дорогой Джмиль, скажи, пожалуйста, играл ли ты когда-нибудь в КВН? Предупреждаю – врать нельзя, потому что жало оторву! – пригрозила участнику Оля Полякова в эфире канала «Украина».

Герой ответил в своей манере, мол, каждый порядочный Шмель когда-то играл в КВН. Такой ответ не удовлетворил певицу, и она начала насмехаться над участником, из-за чего получила дерзкое предупреждение.

У тебя, Оля, язык, как мое жало, – заявил ей участник гипершоу «МАСКА», веселый Шмель.

А вот NK | Настя Каменских решила поинтересоваться, был ли когда-нибудь этот пушистый герой участником вокального дуэта, на что получила ответ, что Шмель жужжал со своей женой-пчелкой.
Тогда Оля Полякова предположила, что это может быть актер Роман Полянский, возлюбленный Алины Гросу, которая известна своей песней о пчелке. Олег Винник предложил версию музыканта Сергея Бабкина. А DZIDZIO считает, что в этом образе мог спрятаться ведущий «Ранку з Україною» Анатолий Анатолич. Но Андрей Данилко стоял на своем: это актер, выступающий в составе большого коллектива. А благодаря предыдущей подсказке, что Джмиль использует псевдоним, звездный детектив рассекретил его личность, но не стал сразу озвучивать имя.

Кто скрывался за образом Шмеля читайте по ссылке.

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