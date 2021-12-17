Подарунок для дитини з Вау-ефектом: 5 рекомендацій

Щороку ми стикаємося з дилемою, який подарунок купити дитині на новорічні свята.

Психологи наголошують на тому, що подарунок має бути таким, аби не лише заповнити час дитини, а й розвинути цікавість до світу.

Адже немає нічого більш захоплюючого, ніж відкриття інших сторін навколишньої дійсності, тому правильно підібрана іграшка має спонукати до розумового або творчого процесу. І, звісно, хочеться аби, розгорнувши подарунок, дитина щиро здивувалася, зраділа, вимовила то заповітне “Вау”! З урахуванням цих рекомендацій ми підібрали 5 найбільш вдалих подарунків з останніх новинок в цій сфері.

Найкращий подарунок для малюків: іграшки Fisher-Price серії Linkimals

Fisher-Price / предоставлено рекламодателем

Нова серія інтерактивних іграшок Linkimals це розвага та розвиток водночас. Адже кожна забавка - джерело необхідного контенту для розвитку малюка. Іграшки-тваринки як от Лось, Їжачок, Лінивець, Панда, Коала та Бобер знайомлять з кольорами, формами, цифрами, алфавітом та новими словами. І все це через цікаву та веселу гру.

Особливість серії Linkimals в тому, що іграшки, які озвучено однією мовою, синхронізуються між собою. І якщо зібрати поруч 2 і більше іграшок, вони починають взаємодіяти між собою, влаштовуючи захоплююче світломузичне шоу з бадьорими пісеньками, яскравими вогниками й дивовижними рухами. В такий спосіб через забаву та привернення уваги, іграшки Linkimals сприяють інтенсивному розвитку дитини.

Найкращий подарунок для дівчат (дорослих, в тому числі): ляльки серії Barbie Extra

Barbie / предоставлено рекламодателем

Нова лялька Barbie – класична дівчача мрія та завжди безпрограшний подарунок. Колекція Barbie Extra унікальна тим, що кожна із супер-стильних ляльок має власний образ, натхненний вуличним стилем, що сьогодні набуває все більшої популярності.

Ляльки колекції – яскраві особистості, зі своїми уподобаннями та захопленнями. Розуміння цієї ідеї через гру допоможе дівчинці усвідомити, що не варто боятись експериментувати з одягом, взуттям, аксесуарами. Ляльки Barbie Extra навчать самовираженню через стиль, нададуть сміливості у створенні власного іміджу.

Найкращий подарунок для хлопчиків від 3 до 93 років: лінійка машинок Hot Wheels “Кольорове перевтілення”

Hot Wheels / предоставлено рекламодателем

Бренд відомий ще з 1968 р., його головна особливість - величезне різноманіття машинок та ігрових наборів для них. Машинки Hot Wheels з часом можуть перетворитись з простої іграшки на справжнісінький скарб. На сьогодні серед колекціонерів різні лімітовані моделі машинок можуть вартувати тисячі доларів.

Нещодавно бренд потішив наймолодших своїх прихильників лінійкою машинок з 2-ма цікавими особливостями. Машинки мають спеціальне напилення, яке дозволяє дитині відчути цілий спектр емоцій, змиваючи з них фарбу. А також гонщики за допомогою ігрового набору Hot Wheels "Автомийка: Вибух кольорів" можуть знову змінювати колір та дизайн автівок за допомогою води та щупальців восьминога!

Ця автомийка - ще й швидкісний трек та багатоповерховий паркінг, де можна зберігати всю колекцію машинок.

Найкращий подарунок для дітей та дорослих: гра Pictionary air

Pictionary air / предоставлено рекламодателем

З Pictionary air веселе дозвілля у компанії гарантовано, це буде справжній новорічний марафон сміху!

Гра представляє собою спеціальну ручку, карточки-завдання (відтепер українською!) та додаток, що завантажується на смартфон або планшет. Гравці діляться на 2 команди, перша команда обирає Художника. Він малює ручкою у повітрі слово з карточки, а пристрій транслює його малюнок на екран. Завдання команди - вгадати слово. Гра має такі можливості як підказки, таймер, витирання невдалих малюнків. Можна зберігати та редагувати відео всіх кумедних моментів гри, а також ділитися ними.

Найкращий подарунок для фанатів "Зоряних воєн": інтерактивна фігурка "Дитя"

Star Wars / предоставлено рекламодателем

Малюка Йоду прихильники серіалу "Зоряні війни: Мандалорець" знають як “Дитя”. І тепер улюбленець може оселитися з ними поряд у вигляді інтерактивної м'якої іграшки!

Достатньо надіти на запʼястя браслет дистанційного керування з 4-ма ігровими режимами й світ пригод за мотивами серіалу чекатиме на них. Дитя наповнить життя новими відчуттями: ходитиме слідом, гратиме у "Схованки" або просто кумедно блукатиме навколо.

Деякі селебріті вже завели собі своє Дитя, серед них співачка Юлія Саніна, популярний блогер Петро Заставний, футболіст Віктор Циганков та багато інших.