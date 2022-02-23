Актриса сериала "Водная полиция" Мила Рымарь рассказала, почему платила за мужчин

23 февраля 2022 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актриса сериала
Актриса Мила Рымарь
пресс-служба канала Украина

Актриса Мила Рымарь рассказала, почему делала дорогие подарки мужчинам, рассчитывалась за них в ресторанах, и благодаря чему изменилось ее отношение к себе.

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Яркая и эффектная актриса Мила Рымарь покорила всех уже во время кастинга. Как только она появилась в кадре, создатели сериала «Водная полиция» на канале «Украина» сразу поняли, что именно ее они искали на роль оперативника Ольги Юзефович.

Но звезда сериала откровенно призналась, что в реальной жизни долгое время не принимала свою женственность. Мало того, не позволяла парням платить за себя.

Брат меня всегда учил: «Ты никогда не должна идти в ресторан, если у тебя нет денег. Ты всегда должна платить сама за себя». А я решила, что нужно быть еще лучше, поэтому тихонько шла к официанту или к барной стойке и рассчитывалась, – рассказала Мила Рымарь. – Делала дорогие подарки мужчинам, могла решать некоторые их проблемы, задавала вопрос: «Чем я могу тебе помочь?» Но никогда не слышала этот же вопрос в свою сторону. В общем, ничего женского…»

Актриса Мила Рымарь / пресс-служба канала Украина

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По словам актрисы, она не понимала на тот период времени, почему мужчины не заботились о ней как о девушке.

Только сейчас я осознала, что мужчина рядом со мной становился «женщиной», потому что я брала на себя его мужскую роль, – рассказала актриса сериала «Водная полиция». – Но когда я перестала подстраиваться, быть хорошей и удобной, все начало меняться в мою пользу. Хотя раньше мне казалось, что быть удобной в отношениях – это важно.

Актриса Мила Рымарь / пресс-служба канала Украина

Мила Рымарь стала прислушиваться к своим желаниям и удовлетворять их в первую очередь. По словам звезды сериала, в отношениях в первую очередь нужно общаться, не бояться говорить правду. А также уважать мнение партнера, не переделывать и не осуждать его. Все это работа, считает актриса, но она того стоит.

Напомним, 

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