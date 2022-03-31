Наталка Денисенко: У перший день війни чоловік сказав мені: «Наталко, я не зможу сидіти, склавши руки»

Акторка Наталка Денисенко розповіла в інтерв’ю каналу «Україна», як допомагає військовим, де зараз перебуває її чоловік Андрій Федінчик, а також нагадала про уроки української мови, які безкоштовно надає всім охочим

Через війну українці змушені залишати свої оселі, їхати якомога далі від бойових дій. Акторка Наталка Денисенко розказала, що на другий день війни її родина також зібрала валізи і змінила місце перебування.

У перший день війни чоловік сказав мені: «Наталко, я не зможу сидіти, склавши руки», – поділилась Наталка Денисенко. – У його друга вже був свій підрозділ у теробороні в Житомирі. Андрій одразу зателефонував і спитав: «Ти мене візьмеш до себе?» Друг відповів: «Так».

Родина одразу поїхала в Житомир, друг знайшов їм квартиру, і вже наступного дня Андрій приєднався до підрозділу.

Коли на Житомирщині прогриміли вибухи, актор вирішив, що його дружині з сином треба їхати в безпечніше місце.

Я ніколи не їздила на такі далекі відстані сама з дитиною, – зізналась зірка. – Ми зупинились у подруги в Тернополі».

Але потім Наталка Денисенко знову змінила місце перебування. З метою безпеки канал «Україна» та сайт TV.UA вирішили не розголошувати цю інформацію.

Сьогодні, коли окупанти намагаються знищити нас, не можна сидіти склавши руки. Тому актриса теж почала допомагати своїй країні.

Я збирала для підрозділу, де зараз перебуває Андрій, гроші на каски та жилети, – розказала зірка. – Також домовилася з другом, який допомагав їм з американського фонду. Так якось спокійніше, коли щось робиш».

Під час інтерв’ю Наталка Денисенко зізналась: якщо раніше вона вважала, що Андрій щось не так робить, і була незадоволена його поведінкою, зараз це стало настільки неважливим.

Головне, що ми живі та здорові. І взагалі ми не думали, наскільки були щасливі, що в нас неймовірно прекрасне життя, – зізналась зірка. – На жаль, саме такою ціною приходить це розуміння».

Сьогодні Наталка Денисенко агітує всіх небайдужих переходити на українську мову. Вона сказала в інтерв’ю каналу «Україна», що раніше теж спілкувалася російською, але зараз навіть язик не повертається говорити мовою окупанта.

Я запустила в Instagram безкоштовні уроки, як почати спілкуватися українською в побуті, – поділилась акторка. – Все, що я можу робити проти російської агресії, я буду робити».