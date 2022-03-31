Наталка Денисенко: У перший день війни чоловік сказав мені: «Наталко, я не зможу сидіти, склавши руки»

31 марта 2022 14:52 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Наталка Денисенко: У перший день війни чоловік сказав мені: «Наталко, я не зможу сидіти, склавши руки»
Наталка Денисенко
пресс-служба

Акторка Наталка Денисенко розповіла в інтерв’ю каналу «Україна», як допомагає військовим, де зараз перебуває її чоловік Андрій Федінчик, а також нагадала про уроки української мови, які безкоштовно надає всім охочим

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Через війну українці змушені залишати свої оселі, їхати якомога далі від бойових дій. Акторка Наталка Денисенко розказала, що на другий день війни її родина також зібрала валізи і змінила місце перебування.

У перший день війни чоловік сказав мені: «Наталко, я не зможу сидіти, склавши руки», – поділилась Наталка Денисенко. – У його друга вже був свій підрозділ у теробороні в Житомирі. Андрій одразу зателефонував і спитав: «Ти мене візьмеш до себе?» Друг відповів: «Так».

Родина одразу поїхала в Житомир, друг знайшов їм квартиру, і вже наступного дня Андрій приєднався до підрозділу. 

Коли на Житомирщині прогриміли вибухи, актор вирішив, що його дружині з сином треба їхати в безпечніше місце.

Я ніколи не їздила на такі далекі відстані сама з дитиною, – зізналась зірка. – Ми зупинились у подруги в Тернополі».

Але потім Наталка Денисенко знову змінила місце перебування. З метою безпеки канал «Україна» та сайт TV.UA вирішили не розголошувати цю інформацію.

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Сьогодні, коли окупанти намагаються знищити нас, не можна сидіти склавши руки. Тому актриса теж почала допомагати своїй країні.

Я збирала для підрозділу, де зараз перебуває Андрій, гроші на каски та жилети, – розказала зірка. – Також домовилася з другом, який допомагав їм з американського фонду. Так якось спокійніше, коли щось робиш».

Під час інтерв’ю Наталка Денисенко зізналась: якщо раніше вона вважала, що Андрій щось не так робить, і була незадоволена його поведінкою, зараз це стало настільки неважливим.

Головне, що ми живі та здорові. І взагалі ми не думали, наскільки були щасливі, що в нас неймовірно прекрасне життя, – зізналась зірка. – На жаль, саме такою ціною приходить це розуміння».

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Сьогодні Наталка Денисенко агітує всіх небайдужих переходити на українську мову. Вона сказала в інтерв’ю каналу «Україна», що раніше теж спілкувалася російською, але зараз навіть язик не повертається говорити мовою окупанта.

Я запустила в Instagram безкоштовні уроки, як почати спілкуватися українською в побуті, – поділилась акторка. – Все, що я можу робити проти російської агресії, я буду робити».

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Наталка Денисенко Росія напала на Україну

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