Телеканал ICTV організував благодійний розіграш: вино від міністра, кепка Крутоголова, вишиванка Міс Україна

23 сентября 2022 13:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Телеканал ICTV організував благодійний розіграш: вино від міністра, кепка Крутоголова, вишиванка Міс Україна
Телеканал ICTV організував благодійний розіграш
Пресслужба каналу ICTV

До свого 30-річчя телеканал ICTV організував благодійний розіграш. Зібрані кошти підуть на розмінування українських теренів від снарядів окупантів.

Цього року наше головне бажання – спільна перемога над окупантом і можливість безпечно ходити на своїй землі. Тому ми запустили благодійний проєкт, щоб спільними зусиллями з глядачами в Україні і за її кордонами наблизити перемогу, бо віримо, що разом – ми сила. Недарма наше гасло – «Разом краще», – каже керуюча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

Серед призів, які можна виграти за благодійний внесок:

квитки на концерт «Дизель Шоу» та кепка від Єгора Крутоголова з підписом,

щаслива вишиванка Олександри Кучеренко, що принесла Міс Україна зустріч з майбутнім чоловіком Дмитром Комаровим та бажаний титул краси,

тотем легендарного шоу про виживання на острові «Останній герой» від переможця Андрія Ковальського, ведучого спортивних новин на ICTV,

yайвагоміша відзнака досягнень телеіндустрії – статуетка «Телетріумф»  Оксани Соколової, ведучої програми «Факти тижня» на ICTV,

худі і кепка, подаровані телеведучій ICTV Юлії Зорій від чоловіка – міністра оборони Олексія Резнікова,

участь в онлайн-марафоні схуднення фітнес-тренерки та телеведучої СТБ Марини Боржемської.

Також розігрують онлайн-зустріч із ведучим шоу телеканалу СТБ «Холостяк» Григорієм Решетніком, подарунковий сертифікат у спортивний магазин від ведучої новин на ICTV Оксани Гутцайт та похід до столичного музею з телеведучою новин ICTV Оленою Фроляк. Повний перелік подарунків можна переглянути на сайті dobro.ua/events.

Долучився до благодійного аукціону й міністр оборони України і передав для розіграшу пляшку грузинського вина з підписом на перемогу.

Ми точно звільнимо наші тимчасово окуповані території, і наші грузинські друзі, я переконаний, зроблять те ж саме. Тому пляшка грузинського вина від України для того, хто бажає нашої перемоги, – сказав Резніков.

Благодійний розіграш стартує з 00:00 18 вересня 2022 року і триватиме 1 тиждень до 09:00 26 вересня. У понеділок, 26 вересня, о 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua.

У розіграші беруть участь внески від 100 грн. Кількість внесків необмежена. Також є можливість зробити добру справу на день народження ICTV і пожертвувати будь-яку суму від 20 грн на проєкт «Розмінування України», без участі у розіграші. 

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ICTV Марина Боржемська Єгор Крутоголов благодійність Олександра Кучеренко

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