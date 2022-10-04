Світова статистика показує, що серед мобільних гаджетів незаперечно лідирує Айфон від світового бренду Apple.

Він демонструє статус свого власника та дає великі можливості, доступні власнику цього пристрою. Якщо ви вирішили купити iPhone 14 Pro Max в Україні, вам необхідно знати його переваги над іншими смартфонами. Ця новинка від компанії Apple наробила дуже багато галасу останнім часом.

На даний момент можна виділити такі відмінності:

Дизайн, що цінується шанувальниками Айфонів;

Власна ОС;

Відсутній зв'язок з платформою Android, на якій працюють більшість інших смартфонів;

Використання аксесуарів, призначених для iPhone;

Досить висока ціна девайсу та його програм.

Основні характеристики Айфона 14 Pro Max

Користувачі купують iPhone за нові функції, які полегшують їм життя. Виробники виділяють кілька фішок iPhone 14 Pro Max:

Технологія Bionic і А16 мікрочіп;

Оперативна пам'ять 6 Гб, яка дозволяє працювати в багатозадачному режимі;

128 Гб внутрішньої пам'яті дає можливість зберігання файлів великих розмірів.

Дивлячись на ці факти, висновок напрошується сам собою – цей смартфон буде успішнішим по характеристикам, ніж його попередник:

Дизайн телефону має титановий корпус, який убереже його від зовнішніх пошкоджень. Система iP 68 захищає від попадання пилу та вологи;

Камери у Айфона три, основна збільшена на 48 мегапікселів, а дві мають роздільну здатність до 12 МП кожна. Камера отримала відео з роздільною здатністю 8К та автоматичне фокусування;

Акумулятор. Пристрій має батарею в 4300 мАг, Li-ion, яка дає можливість роботи без живлення довгий час. Швидка зарядка – 50% за 30 хв.;

Пам'ять типу LPDDR 5 та об'ємом 6 Гб;

Екран підтримує технологію True Tone, яскравість 1000 та 1600 нит у HDR. Тип екрану OLED з розміром 6,7″ та роздільною здатністю 1290*2790 Пі;

Процесор, чіпсет А16 Bionic з графікою GPU та CPU 6 ядер;

Операційна система iOS 16;

Комунікації Wi-Fi версії 6 та Bluetooth версії 5.3.

Купуючи телефони у нас в інтернет-магазині, ви можете розраховувати на доступні ціни. А якщо ви сумніваєтеся у своєму виборі, зверніться до продавця-консультанта – він відповість на всі ваші запитання.