МастерШеф. Битва сезонів 11 випуск: хто покинув шоу 29.10.2022

2 ноября 2022 19:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Битва сезонів 11 випуск: хто покинув шоу 29.10.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт в 11 випуску від 29.10.2022
Пресслужба каналу СТБ

29 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу в 11 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 29.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожХолостяк 12 сезон: 19 учасниць шоу, яких вибрав Алекс Топольський, – знайомимося ближче з кожною з них
У першому конкурсі учасники «МастерШеф. Битва сезонів» по черзі обирали собі по одному предмету на столі. На ньому були: котушка для ниток, виделка, листок і гайка. Потім кожен брав із тарілки на суддівському столі різного діаметру мотузки. Далі кулінари обирали собі кубик із буквою і кольорові олівці. Учасникам потрібно було приготувати ідеальну страву, однак кожні 10 хвилин судді підходили і розкривали секрет кожного предмету.

Предмет мав неабиякий вплив на вигляд і смак страви. Адже озвучене правило учасники повинні були застосувати у своїй роботі в процесі приготування. Наприклад, якщо учасник обирав залізну гайку, то він міг використовувати тільки ті продукти, які стояли на залізних поверхнях. На приготування страв судді дали учасникам 1 годину. Сашко Кривець і Влад Міцкевич найгірше впоралися із завданням, за що й отримали чорні фартухи.

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт в 11 випуску від 29.10.2022 / instagram.com/masterchefstb

Читайте такожУкраїнець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту
Другий конкурс був дуже веселим, адже на учасників чекало легендарне музичне завдання! Пава став капітаном синьої команди, а Іра – червоної. Кожна команда підійшла до своїх поверхонь. На них були коробки, а під ними – планшет із навушниками. В них були завантажені пісні Потапа і Насті Каменських. Учасникам потрібно було перетворити цю музику на страви. Творіння учасників оцінював сам Потап! Співак куштував страви команд і вгадував, якій пісні відповідає та чи інша страва. Перемагала та команда, в якій відгаданих та смачних страв було більше. За результатами конкурсу, виграла синя команда.

На конкурсі чорних змагалися Сашко Кривець, Влад Міцкевич, Наталка Петрик і Катя Велика. Кожен учасник зайняв свою робочу поверхню, на яких були коробки, а під ними – різні овочі у всіх фазах життєдіяльності. Наприклад, насіння гарбуза, гарбуз і гарбузові чипси. Завдання – поєднати усі ці інгредієнти в одну страву. На це завдання судді виділили учасникам 1,5 години. Найгірше впоралася Наталка Петрик. Тому саме Наталка залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» в 11 випуску проєкту.

Наталка Петрик / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф телешоу новини телешоу 2022 МастерШеф. Битва сезонів хто покинув шоу

Матеріали на тему

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Телешоу

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту
Новини

Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту
На ножах 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Телешоу

На ножах 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах

Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах
Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)

Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK