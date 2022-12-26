Очі наших військових: у «LeМаршрутці» розповіли, як квадрокоптери рятують життя

Під час зйомок проекту «LeМаршрутка», що виходить на Новому каналі, Леся Нікітюк відвідала майстер-клас з управління дроном

Дрони донедавна були мирною іграшкою на радіокеруванні. А з початком повномасштабного вторгнення вони стали одними з найбільш затребуваних речей серед військових. Про їх значення на передовій розповіла Леся Нікітюк у своєму тревел-проекті «LeМаршрутка», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал.

– До 24 лютого на такий дрон знімали красу нашої країни всілякі оператори-любителі. А сьогодні це дрони-розвідники! Вони виявляють місцеположення ворога і склади з боєприпасами, аби їх могли знищити наші захисники, – розповідає телеведуча.

Дрони часто називають «розхідним матеріалом». Вони можуть вилетіти буквально один раз і потім бути знищені ворогом. Але навіть цей один раз є надважливим.

Раніше були коригувальники вогню, які мали на пузі проповзати по мінних полях, ризикуючи життям, щоб спрямовувати артилерію. Зараз достатньо просто підняти дрон. Перша й найголовніша його місія – убезпечити екіпаж, – говорить один з військових, з якими зустрілася Леся. – Якщо в підрозділу є пара пілотів у небі, то це їхні очі. Військові тоді не так ризикують власним життям при переміщенні або плануванні певних місій. За допомогою дрону можна виявити місця, де зберігається техніка, де проживає особовий склад, де є артилерія чи склади боєприпасів.

Волонтери часто збирають кошти на купівлю дронів для ЗСУ, оскільки такий запит від військових – один з найпоширеніших. На жаль, коштують вони немало. Вартість залежить від класу техніки. В середньому, від тисячі до десяти тисяч доларів.

Ніхто не очікував, що Україна зможе застосувати звичайні побутові дрони в таких цілях і в такому масштабі. Кожна війна має певне забарвлення. Якщо ми говоримо, що Друга світова була війною танків, то зараз це війна артилерії та дронів. Та найголовніша відмінність в тому, що будь-хто, хто керував квадрокоптером до війни, не може просто так взяти і вийти на поле бою. Є дуже багато відмінностей, яких ми навчаємо хлопців із ЗСУ.

У своєму проекті Леся Нікітюк звикла не лише спілкуватись із сучасними героями України з різних галузей, а й пробувати все, про що їй розповідають. Так вона потрапила на короткий майстер-клас з управління дроном. Чи вдалося Лесі навчитись управляти такою технікою – дивіться у повному випуску проекту за посиланням:

Дивіться одразу по два випуски тревел-проекту Лесі Нікітюк «LeМаршрутка» щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!