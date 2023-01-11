Які фільми та серіали дивилися українці у перший тиждень 2023 року: рейтинг Netflix
Стрімінговий сервіс назвав десятку своїх найпопулярніших проєктів в Україні.
Стрімінговий сервіс Netflix розсекретив, які фільми та серіали найчастіше дивилися жителі України в період з 2 по 8 січня.
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Так, серед серіалів лідером у перший тиждень 2023 року став другий сезон підліткового серіалу «Джинні і Джорджія» .
До десятки найпопулярніших серіалів також увійшли:
- 2. «Калейдоскоп»
- 3. «Венздей»
- 4. «Емілі у Парижі», 3 сезон
- 5. «Джинні і Джорджія», 1 сезон
- 6. «Шантаж», 1 сезон
- 7. «Відьмак: кровне походження»
- 8. «1899», 1 сезон
- 9. «Емілі в Парижі», 2 сезон
- 10. «Емілі у Парижі», 1 сезон
Найпопулярнішим фільмом серед українців у перший тиждень січня було визнано картину «Ножі наголо-2: Скляна цибуля» .
У ТОП-10 також потрапив фільм українського виробництва:
- 2. «Блідо-блакитне око»
- 3. «Скажене весілля-3»
- 4. «Сім жінок та вбивство»
- 5. «Білий шум»
- 6. «Як я став ганстером: правдива історія»
- 7. «Незабутнє Різдво»
- 8. «Час»
- 9. «Червоне повідомлення»
- 10. «Важка мета-2»
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