Які фільми та серіали дивилися українці у перший тиждень 2023 року: рейтинг Netflix

11 января 2023 18:40 Редакция
Які фільми та серіали дивилися українці у перший тиждень 2023 року: рейтинг Netflix

Стрімінговий сервіс назвав десятку своїх найпопулярніших проєктів в Україні.

Стрімінговий сервіс Netflix розсекретив, які фільми та серіали найчастіше дивилися жителі України в період з 2 по 8 січня.

 

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Так, серед серіалів лідером у перший тиждень 2023 року став другий сезон підліткового серіалу «Джинні і Джорджія» .

 

 

До десятки найпопулярніших серіалів також увійшли:

  • 2. «Калейдоскоп»
  • 3. «Венздей»
  • 4. «Емілі у Парижі», 3 сезон
  • 5. «Джинні і Джорджія», 1 сезон
  • 6. «Шантаж», 1 сезон
  • 7. «Відьмак: кровне походження»
  • 8. «1899», 1 сезон
  • 9. «Емілі в Парижі», 2 сезон
  • 10. «Емілі у Парижі», 1 сезон

Найпопулярнішим фільмом серед українців у перший тиждень січня було визнано картину «Ножі наголо-2: Скляна цибуля» .

 

У ТОП-10 також потрапив фільм українського виробництва:

  • 2. «Блідо-блакитне око»
  • 3. «Скажене весілля-3»
  • 4. «Сім жінок та вбивство»
  • 5. «Білий шум»
  • 6. «Як я став ганстером: правдива історія»
  • 7. «Незабутнє Різдво»
  • 8. «Час»
  • 9. «Червоне повідомлення»
  • 10. «Важка мета-2»

Раніше ми оприлюднили список усіх переможців премії «Золотий глобус-2023».

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