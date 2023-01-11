Які фільми та серіали дивилися українці у перший тиждень 2023 року: рейтинг Netflix

Стрімінговий сервіс назвав десятку своїх найпопулярніших проєктів в Україні.

Стрімінговий сервіс Netflix розсекретив, які фільми та серіали найчастіше дивилися жителі України в період з 2 по 8 січня.

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Так, серед серіалів лідером у перший тиждень 2023 року став другий сезон підліткового серіалу «Джинні і Джорджія» .

До десятки найпопулярніших серіалів також увійшли:

2. «Калейдоскоп»

3. «Венздей»

4. «Емілі у Парижі», 3 сезон

5. «Джинні і Джорджія», 1 сезон

6. «Шантаж», 1 сезон

7. «Відьмак: кровне походження»

8. «1899», 1 сезон

9. «Емілі в Парижі», 2 сезон

10. «Емілі у Парижі», 1 сезон

Найпопулярнішим фільмом серед українців у перший тиждень січня було визнано картину «Ножі наголо-2: Скляна цибуля» .

У ТОП-10 також потрапив фільм українського виробництва:

2. «Блідо-блакитне око»

3. «Скажене весілля-3»

4. «Сім жінок та вбивство»

5. «Білий шум»

6. «Як я став ганстером: правдива історія»

7. «Незабутнє Різдво»

8. «Час»

9. «Червоне повідомлення»

10. «Важка мета-2»

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