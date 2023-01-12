Що подивитись на Старий Новий рік 2023: ТОП-10 атмосферних фільмів

Святкові фільми для вечірнього перегляду всією родиною.

Незабаром настане Старий Новий рік 2023, який відзначається 14 січня. Для всіх, хто ще не готовий викинути новорічну ялинку та попрощатися з відчуттям свята, afisha.bigmir.net підготувала добірку найкращих фільмів різних жанрів, які занурять у постноворічну атмосферу.

Які фільми подивитися на Старий Новий рік 2023:

Поки ти спав

Романтичний фільм із неймовірним сюжетом про самотню касирку електрички Люсі, яка врятувала красеня від смерті. Хлопець втратив пам'ять, а дівчина видалася його нареченою. А далі почалися захоплюючі події.

Любіть Куперів

Сімейний фільм з нотками драми. У фільмі розповідається історія родини Куперів, їхні проблеми, сварки, особисті трагедії та те, що їх об'єднує, – Різдво. Після перегляду цього фільму можна багато чого переосмислити.

Старий Новий рік

У сюжеті цього фільму головним персонажем є дух свята. Незважаючи на божевілля Нью-Йорка та постійну гонку його мешканців, настає момент, коли потрібно пригальмувати та озирнутися.

Сім'янин

Фільм про успішного і багатого чоловіка, який може собі купити, що забажає. Єдине, що йому не вдається купити, – це кохання та сім'ю. Але у головного героя з'являється шанс пожити життям бідної, але щасливої людини.

Реальне кохання

У цьому фільмі розповідаються історії дев'яти пар, життя яких химерно переплітаються напередодні Різдва. Хтось шукає кохання, хтось хоче розлучитися, а хтось щасливий від самотності.

Іронія долі у Голлівуді

За назвою можна припустити, що ви вже знаєте сюжет цього фільму та його кінцівку. Але ніт! Все зовсім інакше! Чи готові ви до яскравої та романтичної комедії?

Заміж у високосний рік

Фільм про дівчину, яка мріє вийти заміж, але її хлопець навіть не думає їй освідчитися. Дівчина вирішує скористатися давньою традицією і після чотирьох років стосунків зробити пропозицію руки та серця. Але які пригоди чекають на її шляху до здійснення заповітного бажання!?

Чотири Різдва

Головні герої – закохані, які спланували свою відпустку на Різдво. Але їхні плани змінює погана погода, і їм доведеться зіткнутися із власними страхами та відвідати рідних. Чим закінчиться така пригода, залишається лише переглянути цю веселу комедію.

Кучерявка Сью

Класика, яка ніколи не набридне. Фільм про дівчинку, у якої тато шахрай і не може забезпечити свою дочку. Але на їхньому шляху з'являється людина, яка готова їм допомогти змінити життя.

Це дивовижне життя

Фільм 1946 року, який став класикою свого жанру. Сюжет кінострічки розповідає про сім'ю, у якій настала чорна смуга у житті. Голова сім'ї не може змиритися з проблемами і вирішує вчинити суїцид. Але до нього спускається янгол.