Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати

Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати

Поганий настрій ефективно лікується цікавими кінофільмами. Якщо немає змоги піти в кінотеатр на новинку кіноіндустрії, можна організувати сеанс вдома.

Допоможе телевізор ЛДЖ чи будь-який інший з великим плоским екраном і потужним звуком.

Мелодрами та драми змушують поринути в меланхолію, жахи погано впливають на сон, а бойовики провокують нервове перезбудження. Перевірені комедії з цікавим сюжетом — найкраще рішення. Вони допомагають хоча б тимчасово абстрагуватися від проблем та дарують заряд позитивних емоцій.

«Поліційна академія»

Що станеться, якщо в поліцію почнуть брати всіх охочих? Можливо, до лав правоохоронних органів потраплять:

Красунчик, якого цікавлять тільки дівчата; Жартун з талантом пародіювання; Мамій, який без супроводу навіть кроку зробити не може; Дивакуватий любитель вогнепальної зброї; Представник «золотої молоді», який обожнює побешкетувати та тролити всіх навколо; Кремезний продавець з квіткової крамниці.

Компанія специфічна, тому невідомо, чого від неї очікувати. Особливо зважаючи на те, що у кожного курсанта — своя мета. Наприклад, харизматичний Кері Магоні тільки й чекає, щоб керівництво дало йому «стусана» та відправило додому.

Перші тренування, патрулювання, екзамени, вихідні та навіть тусовка в барі «Блакитна устриця» — в півтори години вміщене насичене цікавими подіями життя майбутніх поліціянтів.

«Ейс Вентура: розшук домашніх тварин»

Хто не любить Джима Керрі, той просто дивився мало фільмів з ним. У фільмографії актора безліч картин, під час перегляду яких можна надірвати живіт від сміху.

Фільм про пригоди приватного детектива на ім'я Ейс Вентура — класика жанру комедія. З нього й варто розпочати знайомство з творчістю відомого канадця. В перші хвилини перегляду жарти можуть здатися надто «американізованими», але в цьому й родзинка. У Ейса гіпертрофоване почуття гумору і просто неймовірна міміка. А ще він поводить себе як дурнуватий навіть тоді, коли ситуація потребує максимальної серйозності. При всіх своїх недоліках у детектива все-таки виходить розкривати заплутані справи.

«Брюс Всемогутній»

Цього року «Брюс Всемогутній» святкуватиме двадцятиріччя. Це чудова нагода освіжити в пам’яті сюжет та пригадати, хто ж такий той Брюс та у який спосіб він отримав надздібності.

У комедії любовна лінія органічно поєднується із соціальною. У головного героя — проблеми з просуванням кар’єрними сходами. Він не задоволений своїм життям хоча й має більше, ніж дехто міг би хотіти:

кохану дівчину,

роботу за покликанням,

віру та надію на краще майбутнє.

Брюс вважає, що Бог його недооцінює і постійно підсовує йому проблеми. Зустріч з Богом перевертає все з ніг на голову. Тепер звичайний журналіст має божественну владу, а сам Бог займає позицію спостерігача.

«В джазі тільки дівчата»

У це важко повірити, але фільм, знятий понад 60 років тому, може бути смішним для сучасного глядача. Ба більше, його досі розбирають на цитати, а кадри з нього використовують як «пасхалки» у популярних шоу та серіалах.

Здавалося б, хіба можуть чоловіки, переодягнені у жіночий одяг, насмішити когось у 2023 році? Ще й як можуть! Що ж до того, що кіно монохромне, — «у кожного свої недоліки».

«Приборкання норовливого»

Фільми з Челентано — це особливий сорт задоволення. Кожна історія закохує з першого кадру. Чого тільки вартий дует з неймовірною красунею Орнелою Мутті. Дівчина випадково потрапляє в холостяцьке «лігво» головного героя, і з цієї миті починаються справжні пригоди. Двоє людей зі складним характером в одному місці — вибухова суміш. Зупинити «вибухівку» може лише кохання, і воно, звісно, приходить тоді, коли його не чекають.

Формулу ідеальних посиденьок перед телевізором ніхто не тримає в секреті. Крім хорошої комедії потрібні також смачні снеки, улюблений напій та, за бажанням, хороша компанія.