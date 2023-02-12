«Фактам тижня» виповнилось 17 років

12 февраля 2023 15:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Фактам тижня» виповнилось 17 років
«Фактам тижня» виповнилось 17 років
Пресслужба каналу ICTV

Сьогодні, 12 лютого, підсумково-аналітичній програмі «Факти тижня» виповнюється 17 років.

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Десятки професіоналів у команді, п‘ять заслужених нагород «Телетріумф» у галузі телебачення, сотні знятих випусків, мільйони хвилин в ефірі – за час існування у програми назбиралося чимало досягнень. Та головна з них – довіра українського глядача. 

Програма, що показує завжди свіжий та гострий погляд на події в країні та світі, впевнено займає лідерські позиції на українському телебаченні. Щонеділі свій вечір суттєва частина українців присвячувала перегляду «Фактів тижня». Незмінним це залишилося і під час війни. 

Наш головний принцип роботи і секрет успіху – завжди бути з глядачем. «Факти тижня» залишилися на інформаційному фронті від першого дня війни і допомагали людям розібратися у тому, що відбувається. Ми аналізували ситуацію на фронті, передбачали розвиток подій, подавали несподівані ракурси ситуацій та деталі, про які ніхто не здогадувався. Все для того, щоб розуміти, що буде завтра, як жити, до чого готуватись, – розповідає Оксана Соколова, керівниця та ведуча програми з часів заснування проєкту.

Від початку повномасштабного вторгнення команда «Факти тижня» створювала сюжети для національного марафону та військові випуски на YouToube-каналах і для соцмереж. Нещодавно журналісти знову повернулись до студії, щоб продовжувати робити те, що робили від першого дня війни, – захищати інформаційний фронт України і наближати перемогу.

Глядачу потрібні відповіді, і «Факти тижня» завдяки своєму хронометражу дають змогу розкрити кожну тему, подивитися на неї з різних боків, залізти всередину і розібратися. Ми просто та зрозуміло розповідаємо про все, чим живе Україна. Ми не нав‘язуємо свою точку зору – ми ставимо запитання. І за допомогою експертів знаходимо на них відповідь, – каже ведучий Сергій Кудімов.

Дивіться «Факти тижня» щонеділі о 20:00 у марафоні «Єдині новини».

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