Комік Вася Байдак – про благодійні стендапи: Це не просто розважальний контент

23 февраля 2023 10:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Комік Вася Байдак – про благодійні стендапи: Це не просто розважальний контент
Комік Вася Байдак – про благодійні стендапи: Це не просто розважальний контент
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проекту «єПитання», який навесні покаже Новий канал, комік Вася Байдак поділився думками щодо гумору під час війни.

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Відомий український комік Вася Байдак за рік повномасштабної війни неабияк проявив себе як волонтер. Він організував та закрив не один збір коштів на потреби військових. Допомагає йому в цьому гумористичний талант. Байдак знімає дотепні відео, бере участь у благодійних розважальних заходах і цим заохочує людей більше донатити, пише Afisha.bigmir.net.

Я думаю, що за рік повномасштабної війни з росією і малому, і старому, і песику стало зрозуміло, що жарти необхідні під час війни, – говорить Вася за лаштунками проєкту «єПитання». – Яка їх роль? Заспокоювати людей, знімати стрес і робити так, щоб люди концентрувалися на війні, не забували про неї, але сприймали легше. Вважаю великим плюсом, що кошти на ЗСУ збираються завдяки гумористичним концертам.

Водночас Вася Байдак зазначає, що розважальні заходи без благодійної мети в наш час – не дуже вдалий варіант.

Якщо це концерт, на який приходять, аби просто повеселитися, то не знаю, як до цього ставитися, – зізнається комік. – Я не роблю таких речей, не ходжу на такі заходи, тому не маю думок з цього приводу. Працюю в жанрі стендап, і це не просто розважальний контент. Це контент, який говорить на тему війни з жартами, і в якого є надмісія – збір коштів для ЗСУ.

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