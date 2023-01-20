Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт

Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт

Постійний експерт "Ранку Вдома" Чаба Бакош поділився фірмовим рецептом гарячих бутербродів, які він готує для своїх дітей.

Для ведучих каналу “Дом” Лілії Ребрик і Костянтина Октябрського кулінар приготував гарячі бутерброди із сосисками. У свою чергу, Лілія Ребрик розповіла, що гарячі бутерброди любить її чоловік, Андрій Дикий. Зберігайте рецепт і пригощайте рідних – всього 15 хвилин і улюблена страва дітей буде на вашому столі!

Для приготування бутербродів за рецептом Чаби Бакоша вам знадобляться:

Сосиски - 4 шт.

Булочки - 4 шт.

Плавлений сир - 1 шт.

Кетчуп - 30 г

Майонез - 50 г

Масло вершкове - 30 г

Булочки розрізати навпіл та обережно вийняти серединку. Змастити половинки вершковим маслом.

Подрібнити сосиски, відправити заготовки у глибоку миску. Туди ж натерти плавлений сир, додати кетчуп і майонез. Ретельно перемішати.

Деко застелити пергаментом і викласти половинки булочок. Наповнити булочки готовою начинкою і відправити у розігріту духовку на 10 хв. Смачного!

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