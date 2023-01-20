Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт

20 января 2023 14:03 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт
Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт
Канал Дом

Постійний експерт "Ранку Вдома" Чаба Бакош поділився фірмовим рецептом гарячих бутербродів, які він готує для своїх дітей.

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Для ведучих каналу “Дом” Лілії Ребрик і Костянтина Октябрського кулінар приготував гарячі бутерброди із сосисками. У свою чергу, Лілія Ребрик розповіла, що гарячі бутерброди любить її чоловік, Андрій Дикий. Зберігайте рецепт і пригощайте рідних – всього 15 хвилин і улюблена страва дітей буде на вашому столі!

Для приготування бутербродів за рецептом Чаби Бакоша вам знадобляться:

  • Сосиски - 4 шт.
  • Булочки - 4 шт.
  • Плавлений сир - 1 шт.
  • Кетчуп - 30 г
  • Майонез - 50 г
  • Масло вершкове - 30 г

Булочки розрізати навпіл та обережно вийняти серединку. Змастити половинки вершковим маслом.

Подрібнити сосиски, відправити заготовки у глибоку миску. Туди ж натерти плавлений сир, додати кетчуп і майонез. Ретельно перемішати.

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Деко застелити пергаментом і викласти половинки булочок. Наповнити булочки готовою начинкою і відправити у розігріту духовку на 10 хв. Смачного!

Дивіться "Ранок Вдома" на каналі "Дом" з понеділка по п’ятницю з  07:00 до 09:30, у суботу та неділю з 07:00 до 11:00, а також на YouTube-каналі проєкту.

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