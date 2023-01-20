Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша - рецепт
Постійний експерт "Ранку Вдома" Чаба Бакош поділився фірмовим рецептом гарячих бутербродів, які він готує для своїх дітей.
Для приготування бутербродів за рецептом Чаби Бакоша вам знадобляться:
- Сосиски - 4 шт.
- Булочки - 4 шт.
- Плавлений сир - 1 шт.
- Кетчуп - 30 г
- Майонез - 50 г
- Масло вершкове - 30 г
Булочки розрізати навпіл та обережно вийняти серединку. Змастити половинки вершковим маслом.
Подрібнити сосиски, відправити заготовки у глибоку миску. Туди ж натерти плавлений сир, додати кетчуп і майонез. Ретельно перемішати.
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