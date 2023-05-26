Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео

26 мая 2023 12:01 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео
Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео
Пресслужба

Мережу сколихнули загадкові відео, які одразу почати з’являтись у твіттері та ЗМІ. Істоту з дивним шоломом на голові бачили в різних точках столиці.

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Загадковий інопланетянин спочатку з’явився у полі, де він розгублено крутив головою. Складалось враження, що літаюча тарілка просто викинула його і полетіла геть. На відео в соціальних мережах він розгулює містом та роздивляється людей та сидить на Хрещатику біля безхатька, який вже стільки всього бачив у цьому житті, що геть не зважає на інопланетну істоту.

Але це не зйомки нового гостросюжетного серіалу від Netflix і не справжня атака інопланетян. Яскравим метеоритом на музичному просторі спалахнув новий загадковий артист PLAXA. Немов НЛО він увірвався в навушники українських слухачів.

Цей загадковий інопланетянин ще не до кінця розуміє земні правила. Але він дуже хоче допомогти нам зберегти свою планету і нагадати людям про справжні цінності та істини. Бо люди почали знищувати самих себе.

Його космічний зореліт приземлився в Україні, адже саме Україна зараз є центром усіх ключових подій, що відбуваються у світі та змінюють хід історії. Навколо неї зосереджена увага не тільки усіх інших країн світу, але, як виявилось, і багатьох інопланетних цивілізацій.

У деяких галактиках просто мовчки спостерігають за нами та жують свій попкорн із присмаком зоряного пилу. А PLAXA вирішив особисто познайомитись з українцями і поділитись із ними своїм досвідом.

Він блукає вулицями Києва та знаходить нових друзів, танцює із ними, спостерігає за ними, вчиться чомусь у них і намагається навчити їх тому, що знає.

«Все можливо» – перша пісня, якою інопланетний PLAXA вчить нас любити життя. Себе, свій Всесвіт, який ми самостійно створюємо своїми руками!

«Все в житті можливо! Все для нас з тобою!»
Варто це не забувати.

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