Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео
Мережу сколихнули загадкові відео, які одразу почати з’являтись у твіттері та ЗМІ. Істоту з дивним шоломом на голові бачили в різних точках столиці.
Але це не зйомки нового гостросюжетного серіалу від Netflix і не справжня атака інопланетян. Яскравим метеоритом на музичному просторі спалахнув новий загадковий артист PLAXA. Немов НЛО він увірвався в навушники українських слухачів.
Цей загадковий інопланетянин ще не до кінця розуміє земні правила. Але він дуже хоче допомогти нам зберегти свою планету і нагадати людям про справжні цінності та істини. Бо люди почали знищувати самих себе.
Його космічний зореліт приземлився в Україні, адже саме Україна зараз є центром усіх ключових подій, що відбуваються у світі та змінюють хід історії. Навколо неї зосереджена увага не тільки усіх інших країн світу, але, як виявилось, і багатьох інопланетних цивілізацій.
У деяких галактиках просто мовчки спостерігають за нами та жують свій попкорн із присмаком зоряного пилу. А PLAXA вирішив особисто познайомитись з українцями і поділитись із ними своїм досвідом.
Він блукає вулицями Києва та знаходить нових друзів, танцює із ними, спостерігає за ними, вчиться чомусь у них і намагається навчити їх тому, що знає.
«Все можливо» – перша пісня, якою інопланетний PLAXA вчить нас любити життя. Себе, свій Всесвіт, який ми самостійно створюємо своїми руками!
«Все в житті можливо! Все для нас з тобою!»
Варто це не забувати.