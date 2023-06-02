Без Обмежень дасть перші за два роки концерти в Києві - оголошені дати

PR 2 июня 2023 21:16 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Без Обмежень дасть перші за два роки концерти в Києві - оголошені дати
Без Обмежень дасть перші за два роки концерти в Києві - оголошені дати
Пресслужба

Вперше за 2 роки гурт зіграє два сольних концерти у столиці! Побачимося 15 та 17 червня на концертах в рамках туру «Разом до Перемоги».

Місце зустрічі – КВЦ «Парковий». Початок о 19:00.

15 червня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зіграють ексклюзивний концерт у супроводі оркестру, а 17 червня – рок-концерт у форматі фан-зони, де шанувальники зможуть відриватись на повну.  

«БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» – український гурт, який збирає тисячні зали у містах і мільйони прослуховувань на музичних платформах. Їх творчість – це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого й незламного. Українці люблять «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» за якісну українську музику, відвертість та громадянську позицію. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст. 

«Ми обов‘язково зіграємо стадіонний концерт на НСК «Олімпійський», як і планували! Це відбудеться після нашої Перемоги. На жаль, під час воєнного стану, зустріч на таких масштабних майданчиках – неможлива.

Проте, вже за 2 місяці маємо змогу зустрітись з вами на наших сольних концертах. Зіграємо своїх кращих пісень і разом допоможемо Збройним Силам України. Кошти з придбаних вами квитків ми спрямуємо на купівлю авто та дронів для українських військових. Нам без вас вже ніяк! Побачимось», – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Концерти гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» продовжують серію благодійних подій від «Кварталу-Концерту» у КВЦ «Парковий». Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів –  БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Концерти відбудуться у зручному сучасному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.  

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

ЩО: концерти гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»
ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16А)
КОЛИ: 15 та 17 червня, збір гостей о 18:00, початок концертів о 19:00

КВИТКИ: https://kvartal-concert.com/tour/bez-obmezhen/
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 050 471 23 28 

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