МастерШеф 13 сезон 15 випуск: хто покинув шоу 18.05.2024

19 травня 2024 12:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 15 випуск: хто покинув шоу 18.05.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 18.05.2024
Пресслужба каналу СТБ

18 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 15 випуску МастерШеф 13 сезон від 18.05.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Вісімка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 15-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Аліна Бурик, Влад Кецмур, Любов Канівець та Артем Горбенко.

На битві чорних фартухів учасники поділились на пари. Таким чином вони готували страву супернику, а до своєї – навіть торкатися було заборонено, лише куштувати. Після закінчення конкурсу аматор презентував суддям ту страву, яку для нього приготував суперник по парі. Щось змінити вже було неможливо. 

Влад приготував смачну страву Артема, в свою чергу і Артем приготував гідну страву Владу. Аліна для Люби приготувала надзвичайну страву, а ось те, що приготувала Люба і вимушена була презентувати як свою страву Аліна – вартувало чорного фартуха. Ектор сказав, що хоч і за умовами конкурсу Аліна мала поїхати додому, але він її не відпускає, адже, коли учасник готує дуже гідні страви і претендує на суперфінал, відпустити її він не може. Адже страва, яку Аліна приготувала для Люби своїми руками – була надзвичайна. Тому у 15 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту ніхто не залишив.

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