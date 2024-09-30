Перший великий сольний концерт YOGEN у Києві: аншлаг, танці та пісні на біс

30 вересня 2024 18:34 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Перший великий сольний концерт YOGEN у Києві: аншлаг, танці та пісні на біс
Перший великий сольний концерт YOGEN у Києві: аншлаг, танці та пісні на біс

26 вересня Київ відчув справжню музичну магію — YOGEN провів свій перший великий сольний концерт, який пройшов з аншлагом і подарував глядачам цілу хвилю емоцій та енергії.

Артист не відпускав уваги публіки протягом усього виступу, запалюючи їх з першого акорду і до самого фіналу.

«Цей вечір був неймовірним! Я відчував кожну хвилю підтримки від глядачів. Ви зробили цей концерт особливим!» — поділився YOGEN.

Організацією концерту займалося Soloviov concert agency під керівництвом  Оксани та Андрія Соловйових. Вся музична частина була їхньою роботою. Режисеркою ж стала Євгенія Короленко, що створила вражаючу шоу-програму за участю живого бенду і балету «GENIUS». Особливою окрасою сцени стала яскрава мікрофонна стійка, що сяяла різними кольорами.

Одразу після кількох перших пісень зала вже не могла всидіти на місцях. Люди танцювали та підспівували разом із артистом. Особливою подією вечора стала презентація нового треку «Не така як всі». Незважаючи на те, що пісня звучала наживо вперше, на другому приспіві публіка вже підспівувала.

«Я можу з впевненістю сказати, що цей вечір не забуду ніколи. Це було щось по-справжньому магічне», — зазначає YOGEN.

Серед запрошених зіркових гостей концерту — співачки Анастасія Кожевнікова та Наталя Морозова, Swoiia, популярний музичний критик Ваня Рассел і Андрій Сторож із гурту «Авіатор», екстрасенс Макс Гордєєв та ін. 

Кульмінаційним моментом стало те, що публіка просто не відпускала YOGEN зі сцени. Після завершення основної програми зал вибухнув оваціями і замість звичної однієї пісні на біс, YOGEN виконав серію.

«Це лише початок. YOGEN показав, що здатен на більше і ми вже готуємо нові сюрпризи для його шанувальників», — зазначив PR-менеджер артиста Андрій Царенок.

Концерт YOGEN став справжнім святом для шанувальників, а цей виступ залишиться у пам’яті кожного присутнього надовго.

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