YOGEN презентує новий трек про біль нерозділеного кохання: «Не така, як всі»

23 вересня 2024 19:24 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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YOGEN презентує новий трек про біль нерозділеного кохання: «Не така, як всі»
YOGEN презентує новий трек про біль нерозділеного кохання: «Не така, як всі»
пресс-служба

Український артист YOGEN здивував шанувальників новим треком «Не така, як всі». Це історія про нерозділене кохання та глибокі емоційні переживання.

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«Не така, як всі» – це глибока та чуттєва історія про нерозділене кохання, яке залишило незагоєні рани в душі головного героя. Пісня розповідає про хлопця, який закохався в дівчину, але їхні шляхи не перетнулися вчасно, і тепер вона з іншим. Він плекав надію на те, що їхня любов могла б бути справжньою та щирою, якби обставини склалися інакше.  

Я хотів передати почуття, коли ти любиш когось всім серцем, але не можеш бути з цією людиною. Це відчуття того, що все могло б бути інакше, якби життя склалося по-іншому, – ділиться YOGEN.

Трек «Не така, як всі» занурює слухача у простір переживань і мрій. Ліричний герой уявляє, як би виглядала їхня любов, якби вони зустрілися за інших обставин. Він вірить, що їхні стосунки були б глибокими, справжніми та щирими, але тепер залишається лише мріяти про те, що ніколи не здійсниться. Кожна нота, кожен рядок пісні передає це внутрішнє роздвоєння між реальністю та уявним ідеалом. Авторами пісні стали Антон Крайнов та Марія Бочковська.

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YOGEN презентує новий трек про біль нерозділеного кохання: «Не така, як всі»

YOGEN презентує новий трек про біль нерозділеного кохання: «Не така, як всі»
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