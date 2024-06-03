Співак Yogen змінює професію на автомийника заради дівчини

Співак Yogen змінює образ у новій роботі.

«Я все зроблю заради тебе, моя мила», – співає романтик української сцени Yogen. Щире зізнання у коханні – це лейтмотив нового синглу співака.

Співак Yogen презентує новий сингл «Я все зроблю». Це поп-балада, насичена глибокими емоціями та потужним звучанням. Це чоловіче зізнання у коханні дівчини, яку герой бачить не лише коханою, але й нареченою та матір'ю дітей. Кожен рядок треку пронизаний щирістю та любов'ю. Це поєднання світлого почуття кохання та обіцянки безмежної вірності. У треці Yogen експерементує зі звучанням, додаючи до поп-саунду та сильного мелодійного вокалу поп-рок елементи у приспіві. Бас гітар та ударні ще більше підсилюють емоційність сторітелінгу.

Я хочу, щоби рядки з моєї нової пісні «Я все зроблю заради тебе, моя мила, щоб плакала тільки від того, як щаслива» були не просто словами, а дією всіх чоловіків по відношенню до їхніх дам серця, – говорить Yogen.

Разом із треком співак презентує відеокліп. Це продовження захоплюючої історії з кліпу «Я буду тим».

За сюжетом артист приміряє на себе образ автомийника та вирушає на мийку. Що там відбувається – дивіться у кліпі.