Співак Yogen змінює професію на автомийника заради дівчини

3 червня 2024 14:02 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Співак Yogen змінює професію на автомийника заради дівчини
Співак Yogen змінює професію на автомийника заради дівчини
Пресслужба

Співак Yogen змінює образ у новій роботі.

Читайте такожМастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
«Я все зроблю заради тебе, моя мила», – співає романтик української сцени Yogen. Щире зізнання у коханні – це лейтмотив нового синглу співака.

Співак Yogen презентує новий сингл «Я все зроблю». Це поп-балада, насичена глибокими емоціями та потужним звучанням. Це чоловіче зізнання у коханні дівчини, яку герой бачить не лише коханою, але й нареченою та матір'ю дітей. Кожен рядок треку пронизаний щирістю та любов'ю. Це поєднання світлого почуття кохання та обіцянки безмежної вірності. У треці Yogen експерементує зі звучанням, додаючи до поп-саунду та сильного мелодійного вокалу поп-рок елементи у приспіві. Бас гітар та ударні ще більше підсилюють емоційність сторітелінгу. 

Я хочу, щоби рядки з моєї нової пісні «Я все зроблю заради тебе, моя мила, щоб плакала тільки від того, як щаслива»  були не просто словами, а дією всіх чоловіків по відношенню до їхніх дам серця, – говорить Yogen.

Разом із треком співак презентує відеокліп. Це продовження захоплюючої історії з кліпу «Я буду тим». 

За сюжетом артист приміряє на себе образ автомийника та вирушає на мийку. Що там відбувається – дивіться у кліпі. 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

YOGEN

Матеріали на тему

Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль
Меломан

Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль
Український співак YOGEN зачарував українців своїм кліпом на трек «5 хвилин»
Меломан

Український співак YOGEN зачарував українців своїм кліпом на трек «5 хвилин»
YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикою
Інтерв'ю

YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикоюЕксклюзив
Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог?
Психологія

Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»

Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»
«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму

«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»

Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 26.05.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 26.05.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK