Ілона Гвоздьова відновлює Ukrainian Women Unity

У Києві 3 жовтня відбулася довгоочікувана зустріч клубу Ілони Гвоздьової Ukrainian Women Unity (UWU).

Початок жовтня в Києві розпочався з жіночого благодійного заходу Ukrainian Women Unity в ресторані Veranda on the River, в чудовому місці для сімейних свят, днів народження та навіть сучасних весіль. Команда закладу врахувала всі побажання і створила справді святкову осінню атмосферу. Шеф-кухар ресторану, Сергій Башинський, вражав гостей своїми ф’южн-експериментами та унікальним поглядом на звичні та улюблені страви. Завдяки професіоналізму персоналу усі гості почували себе максимально комфортно.

Засновниця бранчу Ілона Гвоздьова зібрала чудову команду спікерів та артистів, які своїми виступами підтримали та приєдналися до благодійної ініціативи і спільно з благодійним проєктом ГЕРОЙCAR підтримали збір на пікап для Дмитра, командира взводу 3-го батальйону 12-ї бригади НГУ «Азов». Сума збору складає 270 тисяч гривень. На сьогодні вдалося зібрати понад 30 000 гривень, і збір продовжено.

Захід розпочався з привітального слова СЕО ресторану «Веранда на Дніпрі» Тетяни Авраменко, яка розповіла усім гостям про чарівну атмосферу ресторану, висловила подяку і побажала усім чудового заходу та закриття збору. Всеукраїнська мережа фірмових магазинів «ВИНА СВІТУ» пригощала наших жінок вишуканими напоями.

Ілона Гвоздьова під час обирання теми заходу надихнулася саме початком осені, тому назва говорить сама за себе: «Подих осені. Сезон душі більше ніж природи». Ми, жінки, сприймаємо цей світ та все, що відбувається навколо нас і з нами, крізь призму почуттів і емоцій. Щоб бути в гармонії зі своїм внутрішнім світом і думками, нам необхідно проживати всі емоції. Хтось робить це через мистецтво, комусь достатньо підтримки близьких людей, хтось танцює, і кожна з нас намагається триматися і піклуватися про своє ментальне та фізичне здоров’я. Саме тому всі жінки 3 жовтня зібралися в затишній компанії UWU, щоб вкотре об’єднатися заради допомоги і підтримки.

Гості були приголомшені неймовірним сопрано оперної діви Олени Гребенюк, яка своїм співом зачарувала всіх навколо себе. Також жінки надихнулися Small talk українським дизайнером та креативним директором Альоною Пріст – засновницею українського бренду мінімалістичних сумок та аксесуарів Lona Prist. Говорили про 55-й UFW, його вплив на розвиток культури й мистецтва в цілому, чи зустрінемо ми бренд в серіалі «Емілі в Парижі» та як танці допомагають долати стрес і надихати в робочому процесі.

Окрім цього, виступили ще два потужних спікери, які поділилися своїм досвідом, надихнули жінок своїми корисними промовами, а саме: Юлія Козачкова – психологиня, коуч, майстриня НЛП, авторка серії книжок «Мистецтво бути в цей час», Co-creator KOZACHKOVA Club, Co-owner маркетингової агенції «Спокусливий бренд» з темою виступу: «Управління часом на високих швидкостях. Енергія та емоційна стабільність», і Аліна Пульвас – засновниця навчальної академії «Pulvas Academy», авторка масштабних навчальних проєктів, експерт в продажах та запусках через особистий бренд з темою виступу: «Не шукай себе! Створюй!».

Протягом усього заходу жінок вражали співом і чуттєвими виступами талановиті українські співаки та співачки.