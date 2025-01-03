Холостяк 13 сезон: стало відомо, чи залишилися разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь

3 січня 2025 22:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Холостяк 13 сезон: стало відомо, чи залишилися разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь
Холостяк 13 сезон: стало відомо, чи залишилися разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь
instagram.com/holostyakstb

Сьогодні в етер телеканалу СТБ вийшов спецвипуск пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту».

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В студію пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», ведучим якого є Григорій Решетник, прийшли учасниці з 13 сезону найромантичнішого проєкту країни «Холостяк»: Вероніка, Анастасія, Настя, Ксенія, Світлана, Аліна та Юстина. Дівчата із задоволенням ділилися подробицями зі свого особистого життя, а також відкривали деякі секрети своїх романтичних відносин.

Однак телеглядачі найбільше чекали на появу в студії переможниці 13 сезону Інни Бєлєнь. У фіналі шоу «Холостяк» Олександ Терен зізнався дівчині, що закоханий у неї та подарував обручку. Однак чи залишилися вони парою і чи вдалося їм зберегти їхнє кохання – ми дізналися тільки сьогодні.

Холостяк 13 сезон: Інна Бєлєнь та Олександр Терен / instagram.com/holostyakstb

Як виявилось, стосунки Інни та Олександра продовжуються і зараз. Дівчина переїхала з Харкова до Києва. Однак закохані не дуже багато часу можуть провести разом, адже Олександр часто подорожує по роботі, використовуючи час після проєкту з максимальною користю.

Тепер Інні та Олександру не треба ховатися від людей, приховуючи свої відносини. На своїй сторінці в соцмережах Терен звернувся до свої підписників:

Проєкт «Холостяк» був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро, емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас. Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії – присвятити себе одне одному.Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного.

Холостяк 13 сезон: Олександр Терен та Інна Бєлєнь / instagram.com/holostyakstb

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