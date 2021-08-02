Для женщины не так просто достичь оргазма. В этом материале мы разберемся, почему женщине трудно достичь оргазма и назовем главные факторы.

Обстоятельства

Это может зависеть о многих факторов, которые являются помехой на пути достижения удовольствия. Что же мешает женщине в сексе

Женщина может не достичь оргазма из-за страха, перед беременностью. Также немаловажным является место для полового акта и время. Для девушки может показаться недостаточно гигиеничным место для интима, или не совпасть часы, когда ей хочется секса.

Личные предубеждения

Это могут быть определенные негативные установки по отношению к мужчинам и сексу, низкая самооценка или боязнь потерять контроль во время оргазма. Даже мнение окружающих может повлиять на оргазм. Например, если женщина считает отношения неправильными, по сравнению с другими парами.

Партнер

Это один из основных факторов, который влияет на достижения оргазма женщиной. Если мужчина не умеет себя вести в постели со своей парой, то об удовольствии не может идти и речи. Представительницам женского пола важно, чтобы партнер не игнорировал потребности женщины.

Физиология

Если женщина плохо себя чувствует или сильно устала, то она не сможет достичь оргазма. Физическое состояние сильно влияет на желание секса.

Текст: Юля СОЛОМАШЕНКО

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