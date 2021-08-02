Почему женщине трудно достичь оргазма

2 августа 2021 22:41 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Почему женщине трудно достичь оргазма
Что мешает женщине достичь оргазма
pixabay.com

Для женщины не так просто достичь оргазма. В этом материале мы разберемся, почему женщине трудно достичь оргазма и назовем главные факторы.

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Это может зависеть о многих факторов, которые являются помехой на пути достижения удовольствия. Что же мешает женщине в сексе

Обстоятельства 

Женщина может не достичь оргазма из-за страха, перед беременностью. Также немаловажным является место для полового акта и время. Для девушки может показаться недостаточно гигиеничным место для интима, или не совпасть часы, когда ей хочется секса. 

Личные предубеждения 

Это могут быть определенные негативные установки по отношению к мужчинам и сексу, низкая самооценка или боязнь потерять контроль во время оргазма. Даже мнение окружающих может повлиять на оргазм. Например, если женщина считает отношения неправильными, по сравнению с другими парами.

Партнер 

Это один из основных факторов, который влияет на достижения оргазма женщиной. Если мужчина не умеет себя вести в постели со своей парой, то об удовольствии не может идти и речи. Представительницам женского пола важно, чтобы партнер не игнорировал потребности женщины.

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Физиология 

Если женщина плохо себя чувствует или сильно устала, то она не сможет достичь оргазма. Физическое состояние сильно влияет на желание секса. 

Текст: Юля СОЛОМАШЕНКО

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