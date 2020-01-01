Красивые поздравления с Новым годом в стихах и прозе для родных и близких

Красивые поздравления с Новым годом в стихах и прозе

Поздравьте с Новым годом родных, близких и друзей!

Наступил Новый год.Пусть он счастье принесет,Радость, сказку, чудо, смех,Удовольствие для всех.

Дарит крепкое здоровье

И везение с любовью.

Не грустить всем, не стареть,

Не плошать и не болеть.

Теплоты всем, доброты

И везения, красоты,

И от близких понимания,

И в душе очарования.

Пусть удачу принесет

Главный праздник —

Новый год!

***

З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю у новому році бути здоровими і успішними!

***

Вам желаю в Новый год

Тонну искреннего смеха,

Радостей круговорот

И 500 кило успеха,

Миллион счастливых дней,

300 тысяч слов приятных

И любви еще сильней,

Поцелуев многократных,

Каждый день мешок большой

С настроением отличным,

С нежностью, и добротой,

И со счастьем в жизни личной!

***

С Новым годом! Новыми свершеньями!

С новыми победами во всем!

Жизнь пусть наполняется везением,

А уютом и добром — ваш дом!

С Новым годом! С новыми надеждами!

С новыми успехами в делах!

Пусть друзья останутся все прежними,

И исчезнет самый злейший враг!

С Новым годом! С новою удачею!

С новым счастьем, радостью, теплом!

Пусть же Новый год несет в придачу вам

То, чего так хочется вам в нем!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра.

Нехай все, що ми планували, обов’язково збудеться все, що хотіли почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться.

***

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,



Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

Хай рік Новий дає надій,Здоров’я, виповнення мрій,Прибутків вам, автівку, дімІ море щастя в домі тім,Тепла та ніжності в родиніТа миру в нашій Україні!

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!



Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

Желаю сказочного года

Без бед, болезней и помех!

Готовьтесь к новым поворотам

На неожиданный успех.



Пусть только радостные лица

Вас дома будут окружать,

И давняя мечта свершится,

Не заставляя долго ждать!

***

Искренне поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным.

Напомним,