Красивые поздравления с Новым годом в стихах и прозе для родных и близких
Поздравьте с Новым годом родных, близких и друзей!
Пусть он счастье принесет,
Радость, сказку, чудо, смех,
Удовольствие для всех.
Дарит крепкое здоровье
И везение с любовью.
Не грустить всем, не стареть,
Не плошать и не болеть.
Теплоты всем, доброты
И везения, красоты,
И от близких понимания,
И в душе очарования.
Пусть удачу принесет
Главный праздник —
Новый год!
***
З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю у новому році бути здоровими і успішними!
***
Вам желаю в Новый год
Тонну искреннего смеха,
Радостей круговорот
И 500 кило успеха,
Миллион счастливых дней,
300 тысяч слов приятных
И любви еще сильней,
Поцелуев многократных,
Каждый день мешок большой
С настроением отличным,
С нежностью, и добротой,
И со счастьем в жизни личной!
***
С Новым годом! Новыми свершеньями!
С новыми победами во всем!
Жизнь пусть наполняется везением,
А уютом и добром — ваш дом!
С Новым годом! С новыми надеждами!
С новыми успехами в делах!
Пусть друзья останутся все прежними,
И исчезнет самый злейший враг!
С Новым годом! С новою удачею!
С новым счастьем, радостью, теплом!
Пусть же Новый год несет в придачу вам
То, чего так хочется вам в нем!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра.
Нехай все, що ми планували, обов’язково збудеться все, що хотіли почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться.
***
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
***
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
***
Искренне поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным.
Напомним,