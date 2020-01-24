Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе

24 января 2020 22:00 Алла Лысак
Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе
Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

Татьянин день, который называют еще и праздником всех студентов, отмечается в субботу, 25 января!

Поздравления для Татьяны

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Зимний день, холодный, снежный, 
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью.

Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез.

Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладкой жизни и замечательного настроения.

***

В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!

Поздравления для студентов

Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.

***

С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Учителя чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!

***

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Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.

Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.

***

Пожелаю в день студента
Много знаний получать,
Все учебные предметы
На пятерки лишь сдавать!

Чтобы сессия с успехом
Пролетала ветерком,
Каждый день был полон смехом,
Счастьем, радостью, добром!

Напомним,

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