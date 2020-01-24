Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе

Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе

Татьянин день, который называют еще и праздником всех студентов, отмечается в субботу, 25 января!

Поздравления для Татьяны

Зимний день, холодный, снежный,Все деревья в серебре.День Татьяны — милой, нежной —Отмечаем в январе.В этот день тебе желаемСчастья, радости, тепла,Исполнения желаний.Тех, которых ты ждала.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью.

Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез.

Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.



Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладкой жизни и замечательного настроения.

***

В Татьянин день желаю счастья,

Любви, удачи и участья.

Пусть ветер горести развеет,

И радость пусть в душе созреет!

Поздравления для студентов

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Учителя чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет всё пускай легко,

А проблемы — далеко!

***

Энергия, молодость и красота!Прелесть студенческих лет.Не повторится она никогда.Прекраснее возраста нет.Мы поздравляем сегодня вас всех,С Татьяниным днем, днем студента!Пусть ожидает вас яркий успехИ море приятных моментов.

***

Пожелаю в день студента

Много знаний получать,

Все учебные предметы

На пятерки лишь сдавать!



Чтобы сессия с успехом

Пролетала ветерком,

Каждый день был полон смехом,

Счастьем, радостью, добром!

Напомним,