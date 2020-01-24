Татьянин день 2020: короткие поздравления в стихах и прозе
Татьянин день, который называют еще и праздником всех студентов, отмечается в субботу, 25 января!
Поздравления для Татьяны
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
***
Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью.
Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез.
Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
***
С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
***
Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладкой жизни и замечательного настроения.
***
В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!
Поздравления для студентов
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Учителя чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!
***
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.
Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.
***
Пожелаю в день студента
Много знаний получать,
Все учебные предметы
На пятерки лишь сдавать!
Чтобы сессия с успехом
Пролетала ветерком,
Каждый день был полон смехом,
Счастьем, радостью, добром!
Напомним,