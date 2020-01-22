День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе

22 января 2020 11:30 Алла Лысак
День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе
День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

Ежегодно 22 января, в день провозглашения исторического Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство, празднуется День Соборности Украины.

Читайте такжеМасленица 2020: когда празднуют в Украине?
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет, 
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!

***

Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави.

Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.

***

В этот важный праздник украинцы,
Обретали свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!

***

Поздравляем с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!

***

Читайте такжеКогда в Украине будут отмечать Пасху-2020?
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

***

У День Соборності бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави.

***

Гордо реет сине-желтый флаг —
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной —
Слава Украине! Героям слава!

***

Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду. Со светлым праздником, друзья!

Напомним,

Облако тегов

поздравления поздравления в стихах День Соборности Украины

Материалы по теме

Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе
Патриот

Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
Патриот

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
Эта маска спасет ваши волосы от выпадения
Lifestyle

Эта маска спасет ваши волосы от выпадения
ТОП-3 совета для утреннего секса
ЗОЖ

ТОП-3 совета для утреннего секса

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua