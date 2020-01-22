День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе

День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 22 января, в день провозглашения исторического Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство, празднуется День Соборности Украины.

День соборности отметит Украинский весь народ,Каждый украинец счастьеВ этот праздник пусть найдет,Вспомним мы сегодня вместеПро единство всей страны,Мир царит пусть в Украине,И не будет пусть войны!

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави.

Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.

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В этот важный праздник украинцы,

Обретали свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее ее на свете нет!

Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

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Поздравляем с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

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Живи, Україно, живи для краси,Для сили, для правди, для волі!Шуми, Україно, як рідні ліси,Як вітер в широкому полі.

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У День Соборності бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави.

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Гордо реет сине-желтый флаг —

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.



И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной —

Слава Украине! Героям слава!

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Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду. Со светлым праздником, друзья!

Напомним,