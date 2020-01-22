День Соборности Украины 2020: поздравления в стихах и прозе
Ежегодно 22 января, в день провозглашения исторического Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство, празднуется День Соборности Украины.
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави.
Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.
***
В этот важный праздник украинцы,
Обретали свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
***
Поздравляем с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
***
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
У День Соборності бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави.
***
Гордо реет сине-желтый флаг —
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной —
Слава Украине! Героям слава!
***
Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду. Со светлым праздником, друзья!
Напомним,