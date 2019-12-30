Елизавета Боярская: Сейчас главная роль для меня – быть мамой двоих сыновей

30 декабря 2020 23:40 Александр Кива
Елизавета Боярская: Сейчас главная роль для меня – быть мамой двоих сыновей
Елизавета Боярская
журнал «Теленеделя»

30 декабря в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — известная актриса Елизавета Боярская.

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Читайте в № 2:

- Почему Елизавета Боярская хочет сидеть дома;

- Пять самых крепких звездных пар;

- Радж Капур – «товарищ Бродяга», покоривший мир;

- Афиша январских развлекательных мероприятий в Днепре;

- Кому – карьерные вершины, а кому – деньги и машины? Кому – карьерные вершины, а кому – деньги и машины.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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