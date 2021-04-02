Синтия Никсон: самостоятельная женщина

В культовом «Сексе и городе» американская актриса Синтия Никсон, 9 апреля отмечающая 55-летие, сыграла главную роль в своей карьере, хотя, если честно, в сериале ее затмевали более яркие и сексуальные подруги.

Однако сегодня она известна не столько ролями, сколько активной общественной и удивительной личной жизнью

Сериал «Секс и город» разделил жизнь Синтии Никсон на до и после. До – известность в узких театральных кругах, роли в эпизодах, брак с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом и рождение двоих детей. А после – широкая популярность, награды, насыщенная общественная жизнь, тяжелая болезнь, каминг-аут, брак с активисткой Кристиан Мариони и рождение третьего ребенка, потом каминг-аут ее старшего ребенка, участие в выборах губернатора штата Нью-Йорк…

Нью-Йорк, Нью-Йорк…

Как и Миранда Хоббс – героиня Синтии Никсон из «Секса и города», сама актриса – «плоть от плоти» огромного мегаполиса и культурной столицы США – Нью-Йорка. Актриса родилась и выросла здесь, а если точнее – на Манхэттене, в престижном районе Верхний Вест-Сайд. Когда же ее родители – радиожурналист Уолтер Никсон и актриса Анна Нолл – разошлись, шестилетняя Синтия переехала вместе с матерью в менее богемный Ист-Сайд.

Скорее всего не без влияния матери Синтия увлеклась актерством в раннем возрасте и самостоятельно ездила по кастингам на нью-йоркском метро начиная с 11 лет. Неудивительно, что вскоре она начала появляться в небольших ролях в сериалах и фильмах, а в 14 впервые вышла на бродвейскую сцену. Деньги, которые получала за свою работу, Синтия бережно копила, и это позволило ей самостоятельно оплатить учебу в Барнард-колледже – одним из старейших и самых престижных на восточном побережье США. Изучая здесь английскую литературу, Никсон продолжала участвовать в бродвейских постановках. Причем выходила на одну сцену с такими звездами, как Сигурни Уивер, Уильям Хёрт, Джереми Айронс и другими. А за роль в постановке «Ужасные родители» по Жану Кокто она даже удостоилась номинации на влиятельную театральную премию «Тони».

Театральная же сцена свела Синтию с Сарой Джессикой Паркер, впоследствии сыгравшей главную роль в «Сексе и городе». Актрисы участвовали в спектаклях антрепризной труппы Drama Dept. и крепко подружились. Говорят, именно Паркер предложила Никсон попробоваться на роль Миранды Хоббс.

Впрочем, есть и альтернативная версия – якобы в сериал Синтию пригласили кастинг-директоры Рассел Грей и Элли Каннер, которые поначалу сомневались, подойдет ли она на роль Миранды.

– Я внес ее имя в наш предварительный список, – рассказывал Грей. – Но мы с Элли сказали друг другу: «Да, но она ведь вообще-то не кинозвезда. Она отличная нью-йоркская театральная актриса». Правда, Даррен (Стар, шоураннер «Секса и города». – Прим. ред.) сразу развеял наши сомнения. Он воскликнул: «О да, давайте попробуем ее!».

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