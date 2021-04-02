Эдди Мерфи: Талант, баланс и вера в себя
Звезда комедий Эдди Мерфи переживал за свои 60 лет (юбилей он отметит 3 апреля) головокружительные взлеты и болезненные падения, но только недавно осознал, что главная его ценность – дети, которых у актера целых 10!
– Родители нам с братом всегда, вопреки реальности, внушали, что мы принадлежим к среднему классу. Хотя были типичными представителями борющегося за выживание рабочего. Зато эта выдумка помогла преодолеть трудности и впрямь подняться на несколько ступеней выше.
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