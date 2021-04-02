Эдди Мерфи: Талант, баланс и вера в себя

2 апреля 2021 12:20 Александр Кива
Эдди Мерфи: Талант, баланс и вера в себя
Эдди Мерфи
кадр из видео

Звезда комедий Эдди Мерфи переживал за свои 60 лет (юбилей он отметит 3 апреля) головокружительные взлеты и болезненные падения, но только недавно осознал, что главная его ценность – дети, которых у актера целых 10!

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– Детство у меня было «веселое»! Взрослые все время боролись с нищетой. Мама была телефонным оператором, папа – офицером транспортной полиции. Потом отца убили. Спустя время появился отчим, он работал мастером на заводе по производству мороженого. Однажды маму забрали в больницу с туберкулезом, так мы с братом жили полтора года в интернате. Мне повезло, я был слишком маленький, поэтому наказывали только его. 

– Родители нам с братом всегда, вопреки реальности, внушали, что мы принадлежим к среднему классу. Хотя были типичными представителями борющегося за выживание рабочего. Зато эта выдумка помогла преодолеть трудности и впрямь подняться на несколько ступеней выше.

Полную версию материала читайте в журнале «Теленеделя» №13 (в продаже с 31 марта) и 3 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимом актере.

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