Аманда Сейфрид: поет и вяжет
Как признается Аманда Сейфрид, она всегда пытается отыскать сущность человека, которого играет.
Юная модель
Свой первый контракт Аманда Сейфрид – дочь фармацевта и психотерапевта – подписала в 11 лет. К тому времени юное дарование посещало репетитора по вокалу, занималось в театральной студии и, конечно, училось в школе. А потом красивая девочка попала в модельный бизнес, заключив соглашение о сотрудничестве с агентством Image, и стала рекламировать одежду для девочек разных брендов. В 15-летнем возрасте Сейфрид начала сниматься в мыльных операх и вскоре оказалась перед выбором: продолжать разрываться между модельным бизнесом и съемками в сериалах и кино или сосредоточится на чем-то одном. Как известно, Аманда выбрала второе. И не ошиблась.
«Дрянные девчонки»
В полнометражном фильме Сейфрид впервые снялась 18-летней. И сразу попала в хорошую компанию актрис – Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс. Вместе они сыграли в комедии «Дрянные девченки», которая вышла в прокат в 2004 году. Изначально Сейфрид претендовала на одну из главных ролей – Реджины, но та досталась Макадамс. Аманда же довольствовалась ролью наивной и глупой школьницы Карен. Но осталась не в обиде – после «Дрянных девчонок» ее популярность пошла вверх. И с соперницей «поквиталась» – выбирая актрису на главную роль в мюзикл «Mamma Mia!», продюсеры отвергли Рейчел и отдали предпочтение Аманде.
Актриса с вокалом
«Манк»
Выхода нового творения Дэвида Финчера коллеги и зрители ждали с особым воодушевлением. Режиссер поставил картину по сценарию своего отца – сценариста Джека Финчера, который пытался его экранизировать, но безуспешно (Джек ушел из жизни в 2003-м). И ожидания были оправданы: «Манк» называют одним из лучших фильмов 2020 года и самым выдающимся у самого Финчера. Главный герой – голливудский сценарист Генрих Дж. Манкевич, который пишет сценарий будущего шедевра «Гражданин Кейн». Прообразом одинокого богача Кейна Манкевич выбрал медиамагната 40-х годов Уильяма Рэндольфа Хёрста. Аманде же досталось роль любовницы Хёрста – актрисы немого кино Мэрион Дэвис.
– Это был самый тяжелый проект в моей карьере, – признавалась Сейфрид. – Но я понимала, что это огромная удача – поработать с Финчером. Он единственный в своем роде.
Аманда потратила много времени на изучение биографии Мэрион – и не зря.
– Я всегда пытаюсь отыскать сущность человека, которого играю, – делится Сейфрид. – Для этого нахожу сходство с собой. И у нас с Мэрион много общего. Она хотела заниматься шоу-бизнесом. И я тоже. Нам обеим удалось добиться успеха. И никто из нас не может лгать. Мне казалось, что я понимаю Мэрион.
Критики также отмечают великолепную игру Аманды, которая к тому же совершенно великолепна в роскошных нарядах и величественных интерьерах Золотого века Голливуда.
Романы и муж
Спасительное хобби
Жизнь Аманды кажется такой прекрасной, радужной и успешной только со стороны. На самом деле ей приходится довольно тяжело из-за серьезного заболевания. Несколько лет назад актриса призналась, что с юности страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), неврозом навязчивых состояний и вынуждена принимать препараты. Но Аманда нашла способ хоть как-то справляться со своим недугом. В этом ей помогает вязание. Как только выпадает свободная минута, например, в перерывах между съемками, она берет в руки спицы и пряжу – и забывает обо всех проблемах и неприятностях.
Текст: Виктория Грабовская