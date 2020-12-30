Аманда Сейфрид: поет и вяжет

Как признается Аманда Сейфрид, она всегда пытается отыскать сущность человека, которого играет.

Юная модель

Под занавес 2020 года режиссер Дэвид Финчер выпустил новый фильм «Манк». Одну из важных женских ролей в нем – голливудской дивы немого кино – он доверил американской актрисе, которая впечатлила своим ослепительным образом. Кстати, незадолго до премьеры Аманда Сейфрид отметила 35-летие.

Свой первый контракт Аманда Сейфрид – дочь фармацевта и психотерапевта – подписала в 11 лет. К тому времени юное дарование посещало репетитора по вокалу, занималось в театральной студии и, конечно, училось в школе. А потом красивая девочка попала в модельный бизнес, заключив соглашение о сотрудничестве с агентством Image, и стала рекламировать одежду для девочек разных брендов. В 15-летнем возрасте Сейфрид начала сниматься в мыльных операх и вскоре оказалась перед выбором: продолжать разрываться между модельным бизнесом и съемками в сериалах и кино или сосредоточится на чем-то одном. Как известно, Аманда выбрала второе. И не ошиблась.

«Дрянные девчонки»

В полнометражном фильме Сейфрид впервые снялась 18-летней. И сразу попала в хорошую компанию актрис – Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс. Вместе они сыграли в комедии «Дрянные девченки», которая вышла в прокат в 2004 году. Изначально Сейфрид претендовала на одну из главных ролей – Реджины, но та досталась Макадамс. Аманда же довольствовалась ролью наивной и глупой школьницы Карен. Но осталась не в обиде – после «Дрянных девчонок» ее популярность пошла вверх. И с соперницей «поквиталась» – выбирая актрису на главную роль в мюзикл «Mamma Mia!», продюсеры отвергли Рейчел и отдали предпочтение Аманде.

Актриса с вокалом

Музыкальная мелодрама «Mamma Mia!» по одноименному мюзиклу, основанному на песнях суперпопулярной шведской диско-группы ABBA, принесла Аманде настоящую славу. Прежде всего, ей повезло сыграть в компании крупных звезд – Мерил Стрип, Пирса Броснана, Колина Фёрта, Стеллана Скарсгорда. А еще в этой картине Аманде выпал шанс продемонстрировать не только актерские способности, но и вокал. Зря, что ли, она столько лет профессионально занималась пением! После премьеры был выпущен саундтрек с 17 культовыми хитами ABBA, исполненными актерами «Mamma Mia!», – 8 из них спела Аманда. Сборник возглавил национальные хит-парады в более чем 20 странах. Фильм также имел грандиозный кассовый успех, собрав в прокате более $600 млн! Кстати, показать свои певческие способности Сейфрид смогла также в экранизации мюзикла «Отверженные» по одноименному роману Виктора Гюго. Однако в этой постановке вокальные партии оказались гораздо сложнее, чем в «Mamma Mia!», поэтому Аманда перед съемками дополнительно занималась с педагогом, оттачивая мастерство.

«Манк»

Выхода нового творения Дэвида Финчера коллеги и зрители ждали с особым воодушевлением. Режиссер поставил картину по сценарию своего отца – сценариста Джека Финчера, который пытался его экранизировать, но безуспешно (Джек ушел из жизни в 2003-м). И ожидания были оправданы: «Манк» называют одним из лучших фильмов 2020 года и самым выдающимся у самого Финчера. Главный герой – голливудский сценарист Генрих Дж. Манкевич, который пишет сценарий будущего шедевра «Гражданин Кейн». Прообразом одинокого богача Кейна Манкевич выбрал медиамагната 40-х годов Уильяма Рэндольфа Хёрста. Аманде же досталось роль любовницы Хёрста – актрисы немого кино Мэрион Дэвис.

– Это был самый тяжелый проект в моей карьере, – признавалась Сейфрид. – Но я понимала, что это огромная удача – поработать с Финчером. Он единственный в своем роде.

Аманда потратила много времени на изучение биографии Мэрион – и не зря.

– Я всегда пытаюсь отыскать сущность человека, которого играю, – делится Сейфрид. – Для этого нахожу сходство с собой. И у нас с Мэрион много общего. Она хотела заниматься шоу-бизнесом. И я тоже. Нам обеим удалось добиться успеха. И никто из нас не может лгать. Мне казалось, что я понимаю Мэрион.

Критики также отмечают великолепную игру Аманды, которая к тому же совершенно великолепна в роскошных нарядах и величественных интерьерах Золотого века Голливуда.

Романы и муж

Аманда с юных лет была девушкой влюбчивой и часто заводила отношения с партнерами по съемочной площадке. На съемках сериала «Все мои дети» познакомилась с Микой Альберти, с которым недолго встречалась. На «Альфа Доге» – с Эмилем Хиршем, на «Mamma Mia!» – с Домиником Купером. Также два года длились ее отношения с актером Джастином Лонгом. Кроме того, Сейфрид приписывали отношения с Райаном Филлиппом и Джошем Хартнеттом. Но замуж актриса вышла в марте 2017 года за актера Томаса Садоски, с которым встречалась до брака два года. После рождения дочери Нины Рэйн (2017) пара перебралась из Нью-Йорка на ферму, где семейство разводит различную живность. Аманда, кстати, очень любит животных (на ее странице в Instagram множество снимков с питомцами). А в сентябре нынешнего года у Аманды и Томаса родился сын.

Спасительное хобби

Жизнь Аманды кажется такой прекрасной, радужной и успешной только со стороны. На самом деле ей приходится довольно тяжело из-за серьезного заболевания. Несколько лет назад актриса призналась, что с юности страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), неврозом навязчивых состояний и вынуждена принимать препараты. Но Аманда нашла способ хоть как-то справляться со своим недугом. В этом ей помогает вязание. Как только выпадает свободная минута, например, в перерывах между съемками, она берет в руки спицы и пряжу – и забывает обо всех проблемах и неприятностях.

Текст: Виктория Грабовская