Канал Украина покажет премьеру сразу двух комедийных сериалов от Студии Квартал 95

31 декабря в 12:00 в эфире телеканала «Украина» состоится премьера сразу двух комедийных сериалов производства Студии «Квартал 95» - «18-летний олигарх» и «Беглецы».

Провожаем 2020 год весело!

«18-летний олигарх»

По сюжету жизнь 45-летнего олигарха рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают небольшие проблемы – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что, у главного героя есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить его же бизнес-партнёры.

Главные роли исполняют: Иван Оганесян, Ирина Гришак, Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, а также актеры Студии «Квартал 95» Мика Фаталов и Юрий Крапов.

Специально для «18-летнего олигарха» авторы-сценаристы записали песню, которая стала саундтреком проекта. Яркий и заводной хит будет звучать со всех экранов страны уже 31 декабря.

«Беглецы»

В центре сюжета сериала «Беглецы» находится семья Гуманных, которая переживает сложные времена. Отец Ярослав, в прошлом художник, находится в творческом кризисе, его жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать подругам. Позднее Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает. Спасаясь от киллеров, семье приходится бежать в поселок, где они вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией.

Главные роли исполняют: Нина Гогаева, Андрей Саминин, Миша Плавак и Вероника Лукьяненко, Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хохлаткина, а также актриса «Женского Квартала» Анастасия Евтушенко.

Хотя действие историй и не происходит на Новый год, у них очень новогоднее настроение: ведь они про настоящую сказку, любовь, прощение и поиск себя. Глядя на наших героев, зрители во многих моментах узнают себя, а значит услышат советы, как изменить свою жизнь и отношения с близкими. «18-тилетний олигарх» - история становления отношений отца и дочери, а «Беглецы» - история взаимопонимания целой семьи. Я рад, что у нас получились две замечательные новогодние сказки, которые заставят и плакать, и смеяться, - комментирует сценарист сериалов Александр Щур.

Режиссер-постановщик проектов – Андрей Силкин.

Продюсеры проектов – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Напомним,