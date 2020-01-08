Оксана Соколова: Доверяю ощущениям

8 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - Оксана Соколова.

19 января на ICTV стартует новый сезон «Факти тижня. 100 хвилин». Ведущая проекта рассказала о том, как изменится программа и как меняется она сама.

Какие изменения ожидаются в проекте?

В этом году «Факти тижня» сосредоточатся на будущем, которое наступает по всем фронтам. Речь не просто о гаджетах, которые стремительно заполняют наш быт, а об изменениях во всех сферах жизни: медицине, экологии, питании, финансах. Мы будем много говорить об инновациях, нанотехнологиях, искусственном интеллекте - этому будет посвящена новая отдельная рубрика и это повлияет на визуальный облик программы. Но самое главное, повторюсь, на все темы нашей программы будем смотреть сквозь призму будущего, чтобы помочь зрителям разобраться в происходящем и не бояться завтрашнего дня, а заодно научить их извлекать пользу из всех новаций нашего времени.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №3, 2020 от 8 января в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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