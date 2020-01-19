Тамара Гвердцители: Мама до сих пор меня воспитывает

19 января 2020 14:30 Александр Кива
Тамара Гвердцители: Мама до сих пор меня воспитывает
Тамара Гвердцители

15 января в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — певица, актриса и композитор Тамара Гвердцители.

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Читайте в №4:

- Тамаре Гвердцители — 58: Мама до сих пор меня воспитывает;

- Прогноз нумеролога на 2020-й год;

- Наталье Фатеевой – 85. Судьба красавицы, упрямицы и одиночки;

- Правила жизни Энтони Хопкинса;

- Ради кого Николай Крючков бросил выпивку.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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