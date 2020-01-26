Меган Маркл и принц Гарри сбежали из дворца

22 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - Меган Маркл и принц Гарри.

Рано или поздно это должно было случиться: герцоги Сассекские так хотели свободы, что решили сложить с себя официальные обязанности. А можно сказать и по-другому: наконец-то Меган добилась своего…

К этому все шло с самого начала их совместной с Гарри жизни - Меган всячески демонстрировала миру, что ее, профессиональную актрису, роль герцогини категорически не устраивает. Она ломала традиции королевского двора, поступая так, как заблагорассудится: позволяла себе вольности в виде интервью на темы личной жизни и посты в соцсетях, одежду не по протоколу (при этом очень дорогую и в основном небританских брендов) и свадьбу не по канонам. Переругалась со всей прислугой и Кейт Миддлтон, тайно родила - не в том госпитале, где положено. Через несколько месяцев после этого отправилась с мужем и сыном в Африку, спустив на поездку приличную сумму из королевской казны.

Преспокойно улетела одна на уик-энд в Нью-Йорк, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс на теннисном турнире, а отмечать Рождество укатила в Канаду, прихватив с собой Гарри и малыша Арчи (они даже не прервали отпуск, когда узнали, что дедушка - принц Филипп, попал в больницу). И не упускала случая упомянуть в интервью, что устала от усиленного внимания прессы и общественности, хочет жить и дышать полной грудью, а не выживать и мириться с ситуацией.

А также множество полезных материалов читайте в журнале «Теленеделя» №5, 2020 от 22 января в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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