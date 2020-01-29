Ольга Кабо всю жизнь борется с ярлыком «лирической героини»

29 января 2020 09:30 Александр Кива
Ольга Кабо всю жизнь борется с ярлыком «лирической героини»
Актриса Ольга Кабо
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29 января в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Ольга Кабо.

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Читайте в №6:

- Ольга Кабо всю жизнь борется с ярлыком «лирической героини»;

- Семен Альтов мечтает поменять цифры в возрасте;

- Максим Дунаевский отметил 75-летие и восьмой раз собрался жениться;

- Марина Неелова: «Жизель я уже не станцую, а хотелось бы»

- Чем днепрянам развлечься в феврале?;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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Ольга Кабо Теледом

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