Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание
5 февраля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Джон Траволта.
- Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание;
- Дворники, официанты, грузчики. Первые записи в трудовых книжках звезд;
- Главному гардемарину кино Дмитрию Харатьяну – 60;
- На Днепропетровщине объявлен карантин из-за превышения эпидпорога;
- Валентине Талызиной — 85: Рязанов на меня все время кричал и не считал за женщину;
А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.
Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.
Также покупайте «Теледом» или оформляйте подписку в нашем интернет-магазине. Это выгодно!