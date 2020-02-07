Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание

5 февраля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Джон Траволта.

Читайте в №7:

- Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание;

- Дворники, официанты, грузчики. Первые записи в трудовых книжках звезд;

- Главному гардемарину кино Дмитрию Харатьяну – 60;

- На Днепропетровщине объявлен карантин из-за превышения эпидпорога;

- Валентине Талызиной — 85: Рязанов на меня все время кричал и не считал за женщину;

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