Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание

Эксклюзив 7 февраля 2020 21:30 Александр Кива
Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание
Fotobank / GettyImages

5 февраля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Джон Траволта.

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Читайте в №7:

- Джон Траволта: Не отдавайте свое сердце на растерзание;

- Дворники, официанты, грузчики. Первые записи в трудовых книжках звезд;

- Главному гардемарину кино Дмитрию Харатьяну – 60;

- На Днепропетровщине объявлен карантин из-за превышения эпидпорога;

- Валентине Талызиной — 85: Рязанов на меня все время кричал и не считал за женщину;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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Джон Траволта Теледом

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