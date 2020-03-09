Жюльетт Бинош: Мы так перегружены информацией, что не видим неба над головой

4 марта в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Жюльетт Бинош.

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А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

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