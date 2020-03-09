Жюльетт Бинош: Мы так перегружены информацией, что не видим неба над головой

9 марта 2020 18:45 Александр Кива
Жюльетт Бинош: Мы так перегружены информацией, что не видим неба над головой
Жюльетт Бинош

4 марта в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Жюльетт Бинош.

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Читайте в №11:

- Юрию Антонову-75: Пою теперь только для подзарядки;

- Почему Вера Алентова легко отказывалась от предложений сниматься в кино;

- 15 интересных фактов из жизни Джима Керри;

- Интервью с французкой актрисой Жюльетт Бинош;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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