Ведущий Говорит Украина Алексей Суханов: Жизнь – это лотерея

4 июня в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - телеведущий Алексей Суханов.

Комедия или драма?

Совсем недавно ведущий программы «Говорить Україна» (телеканал «Украина») Алексей Суханов сменил гражданство – получил украинский паспорт. То есть о том, что такое выбор, знает не понаслышке...

Все зависит от настроения. В данный момент – драма. Но когда иду в театр, первым делом смотрю, чтобы был качественный спектакль. Не люблю попкорн – ни в прямом, ни в переносном смысле.

Футбольный матч или оперный театр?

Конечно же, опера! Очень люблю классическую музыку. Но, к сожалению, в Киеве в Национальной опере бываю нечасто. Я люблю наслаждаться тем, что вижу на сцене, а не переживать, получится у артистов балета та или иная фигура или нет. Иногда кажется, что им не хватает экспрессии и технической подготовки. Мне приходилось бывать и в Metropolitan Opera, и в La Scala, так что есть с чем сравнить. И по моему субъективному мнению (обязательно прошу это подчеркнуть – именно субъективному, потому что я не театральный критик и не искусствовед), драматическое искусство у нас в стране пока гораздо продвинутее, я бы сказал, «взрослее», чем оперное. К футболу, кстати, тоже отношусь нормально, просто совершенно далек от спорта. Даже бегать не люблю. Зато обожаю ходить пешком – прогуливаясь по городу, могу намотать много километров.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №18-19, 2020 от 4 июня в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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