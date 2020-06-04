Звезда сериала Как долго я тебя ждала Алексей Зубков получает от съемок огромное удовольствие

4 июня 2020 14:42 Александр Кива
Звезда сериала Как долго я тебя ждала Алексей Зубков получает от съемок огромное удовольствие
Актер Алексей Зубков

4 июня в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актер Алексей Зубков.

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С 25 мая на телеканале СТБ демонстрируется сериал «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». Мелодрама рассказывает о всепреодолевающей любви, которая не угасает даже спустя долгие годы разлуки.

Одну из главных ролей в сериале исполняет прекрасный украинский актер Алексей Зубков, который совсем недавно отметил свой юбилей — 45 лет.

Его дорога к славе не была прямой и проторенной. Алексей Зубков много прошел и испытал, прежде чем осознал, что настоящее его призвание — кино и театр. Любовь зрителей он завоевал благодаря своему таланту, помноженному на кропотливый труд.

Полную версию материала читайте в газете«Телевизор» №18-19, 2020 от 4 июня в продаже!

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