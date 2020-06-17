Евгений Сморигин с семьей на обложке журнала Теленеделя - ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзив 17 июня 2020 12:00 Александр Кива
Евгений Сморигин с семьей на обложке журнала Теленеделя - ЭКСКЛЮЗИВ
Актер Евгений Сморигин с женой и детьми
пресс-служба

17 июня в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - актер Евгений Сморигин со своей семьей

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Совсем недавно ведущий программы «Говорить Україна» (телеканал «Украина») Алексей Суханов сменил гражданство – получил украинский паспорт. То есть о том, что такое выбор, знает не понаслышке...

Неплохо устроились вы в Киеве -- вскоре ваша соседка стала вашей супругой. Долго присматривались, прежде чем познакомиться?
Ну, это не была любовь с первого взгляда. После первого брака я не думал, что когда-нибудь еще женюсь. Лида была из Полтавы и снимала жилье с подружкой. На тот момент она окончила Киевский национальный экономический университет, работала по специальности. Мы часто виделись на лестничной площадке, а через пару месяцев я пригласил ее на чай. Так и закрутилось все.

Чем она вас покорила?
Простотой и тем, что ни разу не видела меня по телевизору. Тогда меня девушки уже узнавали, я был для них «Женя из «ЧП»! Даже с первой женой познакомился на одном из фестивалей. Для нее моя популярность была значимой. А Лиде я понравился как человек.

Но все было не так просто. Увидев, что у нее зарождаются чувства ко мне, сразу предупредил: от меня только что ушла жена, мое сердце выжжено. Я не был готов к конфетно-букетному периоду, не хотел ходить за ручки по улицам и обниматься. «Если тебя это устраивает, оставайся», -- предупредил ее. Лида осталась, мы стали жить вместе в моей съемной квартире.

Звучит так, будто вам нужна была жена, а не любимая женщина.
Ну почему же… Хотя мне было удобно, что в квартире чисто, всегда есть ужин. У нас были довольно сложные отношения. Первый год то сходились, то расходились. Я ей мог прямо сказать: «Ты мне надоела. Я не люблю тебя, иди за стенку». Она собирала вещи, уходила в соседнюю квартиру. В этот же день мог позвонить, чтобы позвать ее обратно.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №23-25, 2020 от 17 июня в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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