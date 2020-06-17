Владимир Ярославский: Кухня – как армия, без дисциплины никак

17 июня вышел свежий номер журнала Телескоп с Владимиром Ярославским на обложке.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

«Мечтаю о своей кулинарной студии. И жить в Испании в 65. А пока просто хочу быть успешным в работе, обучаться новому и создавать талантливые вещи», - говорит шеф-повар Владимир Ярославский. В преддверии финала шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» «ТОП» встретился с именитым кулинаром и расспросил о закулисье проекта, взаимоотношениях с участниками и судьями, конкурсах и ставках на победителя.

21 июня 35 лет назад из иной реальности в наше пространство явилась самая загадочная артистка, которую все знают, как Лану Дель Рей. За 12-летнюю карьеру она получила 27 премий и 98 раз побывала в номинантах, в том числе на «Грэмми» и «Золотой глобус». Чтобы получше узнать артистку, «ТОП» вслушался в тексты ее песен и в очередной раз убедился - творчество музыканта во многом перекликается с его жизнью.

20 июня «ТОП» предлагает мысленно поздравить звезд, которые не прочь поймать волну верхом на доске. Почему? А потому, что это — Международный день серфинга.

В этом году экс-Капитан Америка Крис Эванс празднует 20-летие своего карьерного пути. В связи с юбилеем «ТОП» воссоздал творческий путь звезды и разобрался, что помогло простому мальчишке из Бостона (США) стать полноправным небожителем киноолимпа.

Ровно 20 лет назад зрители впервые познакомились с подростком-гением Малкольмом и его чудаковатой семьей из ситкома «Малкольм в центре внимания». Любопытный «ТОП» разузнал, как сейчас выглядят и чем занимаются члены звездной семейки.

25 лет назад, 30 июня 1995 года, на экраны вышел фильм, который оставил человечеству не только память о реальных событиях мирового масштаба, но и «вирусную» фразу «Хьюстон, у нас проблемы». В связи с юбилеем выхода картины «Аполлон-13» «ТОП» поинтересовался, что осталось за кадром.

От бдительного зрителя ничего не утаишь: любой фарс, любая подмена на экране, и вот уже в нашу редакцию спешат почтовые голуби с заданиями для звездной разведки. Традиционно делимся результатами в рубрике «ТОП-Life».

27 июня 1615 года в португальском порту пришвартовался корабль, который привез из Китая тюки с непонятной черной трухой... До этого дня мало кто представлял, что такое «китайская трава», то бишь чай. Вспоминаем историю знакомства западного мира с одним из самых популярных напитков настоящего в новом выпуске журнала «Телескоп».

Иногда так хочется уехать с удочкой на природу, чтобы немного побыть вдалеке от суеты. Но когда стандартная рыбалка надоедает, на помощь приходит альтернатива. Ко Всемирному дню рыболовства (27 июня) «ТОП» узнал о самых необычных способах водной охоты.

То ли муха, то ли птица: насекомое с «клювом» и хвостом, напоминающим скорпионий, выглядит как творение какого-то безумного ученого. Знакомимся с чудо-животинкой в рубрике «ХВОСТуны».

В условиях карантина большое количество сотрудников перевели на удаленный режим работы. И далеко не всем в подобном режиме удается быть столь же продуктивными, как в офисе. Чтобы не навлечь на себя гнев босса, каждому новоиспеченному фрилансеру нужно научиться основам самоменеджмента - стать самому себе строгим начальником. «ТОП» собрал советы, которые помогут организовать максимально продуктивные домашние трудовые будни.

Минимум ходьбы, максимум еды – и результат налицо… и на талию. Как вернуться к правильному питанию после карантина, знает «ТОП-Доктор».

Говорят, все проблемы родом из детства. Часто мамы и папы продолжают назойливо участвовать в жизни уже взрослого ребенка, нарушая все допустимые границы. Как не стать «токсичным» родителем и дать малышу билет в счастливое будущее, знает «ТОП».

Под конец карантина у многих финансы поют грустные романсы. Но! Лето набирает обороты, фрукты-овощи дешевеют, их ассортимент становится все больше… Поэтому на время забываем об изысках и вспоминаем блюда бюджетные, но от этого не менее вкусные.

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