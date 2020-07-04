Харрисон Форд: У меня хорошая наследственность

4 июля 2020 16:30 Александр Кива
Харрисон Форд: У меня хорошая наследственность
Актер Харрисон Форд

1 июля в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Харрисон Форд.

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Герой приключенческих приключенческих фильмов, фильмов, ученый Индиана Индиана Джонс в исполнении исполнении актера возглавил возглавил рейтинг рейтинг самых главных главных киногероев киногероев в истории. истории. Результаты Результаты опроса среди читателей читателей журнал Empire опубликовал опубликовал в своей печатной печатной версии.

Вымышленного ученогоархеолога доктора Генри Индиану Джонса придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он  спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга. Премьера первой ленты состоялась в  1981  году, 4-й последней — в 2008-м. Фанаты давно ждут пятого фильма, ведь изначально, еще в 80-х годах, было запланировано, что у героя Харрисона Форда будет пять картин. Релиз запланирован студией Disney на 2022 год. Режиссером впервые выступит не  Стивен Спилберг (но он остается продюсером), главное кресло отдано Джеймсу Мэнгольду. Съемки не  начнутся, пока не  стихнет пандемия. Также известно, что главную роль попрежнему будет играть Харрисон Форд. Ему 13 июля исполнится 78.

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