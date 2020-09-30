Время и Стекло: Последний танец

Эксклюзив 30 сентября 2020 09:42 Александр Кива
Время и Стекло: Последний танец
Время и Стекло на обложке журнала Теленеделя: Последний танец
пресс-служба

30 сентября в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - группа Время и Стекло.

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О том, что их дуэт распался, Позитив и Надя Дорофеева объявили еще в марте. Из-за карантина прощальный концерт пришлось перенести. Но уже совсем скоро, 30 октября, поклонники увидят «Прощальный танец» группы «Время и Стекло». А что же дальше?

Надя, завершение истории дуэта «Время и Стекло» – простое решение или долго решали, как быть?  

Естественно, каждый про себя взвешивал «за» и «против». Так что к завершению проекта мы шли вместе и постепенно – к тому моменту оба поняли, что сделали для группы все, что было можно, надо двигаться дальше. Мы ведь всегда задавали тренды и умели удивлять, именно поэтому уходим на пике популярности.

Позитив, как вам удалось поставить точку в существовании дуэта?  

Мне кажется, это было самое сложное решение в нашей с Надей жизни. Непросто его восприняли и наши поклонники, которые всегда ждали от нас сюрпризов и вдохновлялись нами на протяжении 10 лет.  Конечно, мы все взвешивали, спорили, как и когда правильно это сделать. Распланировали последний клип, прощальный тур и концерт в Киеве… Но пандемия и карантин вмешались в наши планы. 

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №41, 2020 от 30 сентября в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. 

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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интервью Время и Стекло Теленеделя

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