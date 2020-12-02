Анджелина Джоли: снова станет мамой
2 декабря 2020 00:40
Актриса Анджелина Джоли
Fotobank / GettyImages
2 декабря в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Анджелина Джоли.
- Последний месяц уходящего года — самое время подарить себе чуточку волшебства, посмотреть новую киносказку «Питер Пэн и Алиса в стране чудес». Эта вариация знакомых нам историй необычна не только тем, что их соединили. Фишка фильма еще и в натурных съемках, и в акценте на семейных ценностях. Маму Питера и Алисы здесь воплотила кинодива Анджелина Джоли. Как работа над картиной сказалась на Энджи и ее семье, выяснял «ТОП».
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