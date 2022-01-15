ТОП-5 фактов о фильме "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли

ТОП-5 фактов о фильме "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли

В это воскресенье, 16 января, канал 2+2 покажет сразу две части фильма «Лара Крофт» с Анджелиной Джоли в главной роли.

В центре истории – археолог и авантюристка Лара Крафт, которая ради древних артефактов рискует жизнью, распутывает головоломки и загадки, выбирается из самых опасных ловушек, подстроенных ее конкурентами и другими охотниками за сокровищами.

ТОП-5 фактов о фильме "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли / пресс-служба канала 2+2

Самые интересные факты о франшизе от TV.UA:

1. Первую часть фильма снимали в Ангкоре (Камбоджа). Это первый с 1964 года западный фильм, снятый в этой стране.

2. Отец Анджелины Джоли – Джон Войт сыграл в фильме лорда Ричарда Крофта.

3. Картина стала самым кассовым в истории боевиком с женщиной в главной роли.

ТОП-5 фактов о фильме "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли / пресс-служба канала 2+2

4. Ради проекта Джоли усердно тренировалась: ей пришлось освоить йогу, кикбоксинг, стрельбу из разных видов оружия. Кроме того, актриса полгода сидела на специальной диете.

5. Дженнифер Лопес, Дженнифер Лав Хьюитт, Фамке Янссен, Сандра Баллок, Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс – все эти актрисы претендовали на роль Лары Крофт.

Смотрите в эту субботу на канале 2+2 серию фантастических боевиков: 14:50 – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 16:50 – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2: Колыбель жизни».